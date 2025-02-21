Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога вместе со статусными военными и первыми лицами Свердловской области возложил цветы к памятнику полководцу Георгию Жукову у штаба Центрального военного округа (ЦВО). Одним из свидетелей церемонии по случаю Дня защитника Отечества был корреспондент URA.RU.
До возложения Жога о чем-то увлеченно рассказывал генералу Дмитрию Глушенкову — и. о. командующего войсками ЦВО. А мэр Алексей Орлов по-дружески секретничал со спикером заксо Людмилой Бабушкиной. От свердловского правительства присутствовал министр общественной безопасности Александр Кудрявцев. Были также городские и областные чиновники рангом пониже.
Артем Жога и Дмитрий Глушенков, Людмила Бабушкина и Алексей Орлов
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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога вместе со статусными военными и первыми лицами Свердловской области возложил цветы к памятнику полководцу Георгию Жукову у штаба Центрального военного округа (ЦВО). Одним из свидетелей церемонии по случаю Дня защитника Отечества был корреспондент URA.RU. До возложения Жога о чем-то увлеченно рассказывал генералу Дмитрию Глушенкову — и. о. командующего войсками ЦВО. А мэр Алексей Орлов по-дружески секретничал со спикером заксо Людмилой Бабушкиной. От свердловского правительства присутствовал министр общественной безопасности Александр Кудрявцев. Были также городские и областные чиновники рангом пониже.