21 февраля 2025

Свердловские VIP собрались с военными в центре Екатеринбурга. Фото

Жога, Бабушкина и Орлов возложили цветы к памятнику Жукову в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Возложение венков к памятнику маршалу Жукову. Екатеринбург
Такие церемонии — давняя традиция Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога вместе со статусными военными и первыми лицами Свердловской области возложил цветы к памятнику полководцу Георгию Жукову у штаба Центрального военного округа (ЦВО). Одним из свидетелей церемонии по случаю Дня защитника Отечества был корреспондент URA.RU.

До возложения Жога о чем-то увлеченно рассказывал генералу Дмитрию Глушенкову — и. о. командующего войсками ЦВО. А мэр Алексей Орлов по-дружески секретничал со спикером заксо Людмилой Бабушкиной. От свердловского правительства присутствовал министр общественной безопасности Александр Кудрявцев. Были также городские и областные чиновники рангом пониже.

Возложение венков к памятнику маршалу Жукову. Екатеринбург
Артем Жога и Дмитрий Глушенков, Людмила Бабушкина и Алексей Орлов
Фото:
Возложение венков к памятнику маршалу Жукову. Екатеринбург
Алексей Орлов
Фото:
Возложение венков к памятнику маршалу Жукову. Екатеринбург
Людмила Бабушкина
Фото:
Возложение венков к памятнику маршалу Жукову. Екатеринбург
Фото:
Возложение венков к памятнику маршалу Жукову. Екатеринбург
Фото:
Возложение венков к памятнику маршалу Жукову. Екатеринбург
Фото:

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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога вместе со статусными военными и первыми лицами Свердловской области возложил цветы к памятнику полководцу Георгию Жукову у штаба Центрального военного округа (ЦВО). Одним из свидетелей церемонии по случаю Дня защитника Отечества был корреспондент URA.RU. До возложения Жога о чем-то увлеченно рассказывал генералу Дмитрию Глушенкову — и. о. командующего войсками ЦВО. А мэр Алексей Орлов по-дружески секретничал со спикером заксо Людмилой Бабушкиной. От свердловского правительства присутствовал министр общественной безопасности Александр Кудрявцев. Были также городские и областные чиновники рангом пониже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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