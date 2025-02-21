21 февраля 2025

Таксист устроил жесткую аварию в Екатеринбурге, Сибирский тракт перекрыт. Видео

Сибирский тракт в Екатеринбурге перекрыли из-за ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Столкновение произошло посреди Сибирского тракта, там работают экстренные службы
Столкновение произошло посреди Сибирского тракта, там работают экстренные службы Фото:

Посреди Сибирского тракта в Екатеринбурге произошло ДТП с участием такси. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Судя по видео, опубликованному «Четвертым каналом», таксист столкнулся с другой машиной. Из-за этого движение оказалось парализовано. Пострадавших, по предварительным данным, нет, ответственные службы прибыли оперативно. 

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Посреди Сибирского тракта в Екатеринбурге произошло ДТП с участием такси. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Судя по видео, опубликованному «Четвертым каналом», таксист столкнулся с другой машиной. Из-за этого движение оказалось парализовано. Пострадавших, по предварительным данным, нет, ответственные службы прибыли оперативно. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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