Столкновение произошло посреди Сибирского тракта, там работают экстренные службы
Посреди Сибирского тракта в Екатеринбурге произошло ДТП с участием такси. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Судя по видео, опубликованному «Четвертым каналом», таксист столкнулся с другой машиной. Из-за этого движение оказалось парализовано. Пострадавших, по предварительным данным, нет, ответственные службы прибыли оперативно.
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