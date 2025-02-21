21 февраля 2025

Курганцу грозит срок за убийство лося в госзаказнике

© Служба новостей «URA.RU»
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Лось был убит в госзаказнике Шатровского округа
Лось был убит в госзаказнике Шатровского округа Фото:

Житель Шатровского округа Курганской области может получить срок за убийство лося. 51-летний мужчина устроил незаконную охоту на животное в госзаказнике. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

«Егерь Шатровского госзаказника сообщил в дежурную часть, что обнаружил остатки туши лося вблизи реки Исеть, примерно в пяти километрах от деревни Духовка. Полицейские осмотрели место происшествия и при выезде из населенного пункта остановили два автомобиля, в одном из которых было мясо дикого животного, во втором — следы его крови. Экспертиза установила, что кровь и мясо соответствуют остаткам туши лося из заказника», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

В ведомстве отметили, что по факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Браконьеру грозит до двух лет лишения свободы.

В Курганской области неоднократно фиксировались случаи незаконной охоты. Например, в Альменевском округе мужчина был задержан за охоту на косуль без разрешения. Это обернулось для него уголовным делом и арестом имущества. 

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Житель Шатровского округа Курганской области может получить срок за убийство лося. 51-летний мужчина устроил незаконную охоту на животное в госзаказнике. Об этом сообщает пресс-служба полиции. «Егерь Шатровского госзаказника сообщил в дежурную часть, что обнаружил остатки туши лося вблизи реки Исеть, примерно в пяти километрах от деревни Духовка. Полицейские осмотрели место происшествия и при выезде из населенного пункта остановили два автомобиля, в одном из которых было мясо дикого животного, во втором — следы его крови. Экспертиза установила, что кровь и мясо соответствуют остаткам туши лося из заказника», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. В ведомстве отметили, что по факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Браконьеру грозит до двух лет лишения свободы. В Курганской области неоднократно фиксировались случаи незаконной охоты. Например, в Альменевском округе мужчина был задержан за охоту на косуль без разрешения. Это обернулось для него уголовным делом и арестом имущества. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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