Курганцу грозит срок за убийство лося в госзаказнике

Житель Шатровского округа Курганской области может получить срок за убийство лося. 51-летний мужчина устроил незаконную охоту на животное в госзаказнике. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
«Егерь Шатровского госзаказника сообщил в дежурную часть, что обнаружил остатки туши лося вблизи реки Исеть, примерно в пяти километрах от деревни Духовка. Полицейские осмотрели место происшествия и при выезде из населенного пункта остановили два автомобиля, в одном из которых было мясо дикого животного, во втором — следы его крови. Экспертиза установила, что кровь и мясо соответствуют остаткам туши лося из заказника», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
В ведомстве отметили, что по факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Браконьеру грозит до двух лет лишения свободы.
В Курганской области неоднократно фиксировались случаи незаконной охоты. Например, в Альменевском округе мужчина был задержан за охоту на косуль без разрешения. Это обернулось для него уголовным делом и арестом имущества.
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