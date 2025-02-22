Западные элиты часто обсуждают «стратегическую неопределенность» как способ решения международных проблем. Приверженцем такого подхода является президент Франции Эммануэль Макрон. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«В последнее время в западных кругах любят порассуждать о так называемой стратегической неопределенности как методе решения важных международных задач. О ней говорят эксперты и даже отдельные политики с трудной судьбой. Например, есть такой странный человечек по фамилии Микрон, он работает где-то во Франции», — написал Медведев в своем telegram-канале.
Он добавил, что понятие «стратегической неопределенности» подразумевает запутывание оппонентов противоречивыми заявлениями, что, по мнению некоторых, помогает в решении международных вопросов. Медведев здесь приводит в пример новую американскую администрацию во главе с президентом США Дональдом Трампом, которая ведет себя в отношении Украины, демонстрируя неясность в своих действиях.
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