Медведев поймал Макрона на двуличии

Медведев: Макрон — приверженец метода «стратегической неопределенности»
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Медведев охарактеризовал Макрона как слабого политика
Медведев охарактеризовал Макрона как слабого политика Фото:

Западные элиты часто обсуждают «стратегическую неопределенность» как способ решения международных проблем. Приверженцем такого подхода является президент Франции Эммануэль Макрон. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«В последнее время в западных кругах любят порассуждать о так называемой стратегической неопределенности как методе решения важных международных задач. О ней говорят эксперты и даже отдельные политики с трудной судьбой. Например, есть такой странный человечек по фамилии Микрон, он работает где-то во Франции», — написал Медведев в своем telegram-канале.

Он добавил, что понятие «стратегической неопределенности» подразумевает запутывание оппонентов противоречивыми заявлениями, что, по мнению некоторых, помогает в решении международных вопросов. Медведев здесь приводит в пример новую американскую администрацию во главе с президентом США Дональдом Трампом, которая ведет себя в отношении Украины, демонстрируя неясность в своих действиях.

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Западные элиты часто обсуждают «стратегическую неопределенность» как способ решения международных проблем. Приверженцем такого подхода является президент Франции Эммануэль Макрон. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «В последнее время в западных кругах любят порассуждать о так называемой стратегической неопределенности как методе решения важных международных задач. О ней говорят эксперты и даже отдельные политики с трудной судьбой. Например, есть такой странный человечек по фамилии Микрон, он работает где-то во Франции», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что понятие «стратегической неопределенности» подразумевает запутывание оппонентов противоречивыми заявлениями, что, по мнению некоторых, помогает в решении международных вопросов. Медведев здесь приводит в пример новую американскую администрацию во главе с президентом США Дональдом Трампом, которая ведет себя в отношении Украины, демонстрируя неясность в своих действиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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