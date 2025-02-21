21 февраля 2025

В Челябинской области 74-летнюю пенсионерку лишили квартиры и золота

Жительница Челябинской области три раза попалась на удочку мошенников
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина надеялась заработать, а попалась на уловки аферистов
Женщина надеялась заработать, а попалась на уловки аферистов Фото:

Жительницу Чебаркуля Челябинской области три раза обманули мошенники. Она лишилась денег, квартиры, золотых украшений, а ее знакомые — отданных женщине взаймы сбережений. Суммарно 74-летняя пенсионерка перевела аферистам 2,4 миллиона рублей, сообщили URA.RU в Главном управлении МВД России по региону.

«Первое объявление о „выплатах населению“ за счет торгов на „бирже по продаже газа“ она нашла в интернете в апреле 2024 года. Лишилась более 380 тысяч рублей. Во второй раз женщина потеряла более 1,8 миллиона рублей, продав недвижимость в областном центре, заняв у знакомых и потратив свои накопления. Далее лишилась еще свыше 177 тысяч рублей от продажи принадлежащих ей и мужу золотых украшений», — уточнили в областном главке МВД.

Обо всех случаях мошенничества потерпевшая сообщала в полицию. Сотрудники возбуждали уголовные дела и проводили с ней беседы, рассказывая об уловках аферистов. Помимо потери своих денег, пенсионерка стала участником преступной схемы. Через ее карточку мошенники провели украденный один миллион рублей.

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Жительницу Чебаркуля Челябинской области три раза обманули мошенники. Она лишилась денег, квартиры, золотых украшений, а ее знакомые — отданных женщине взаймы сбережений. Суммарно 74-летняя пенсионерка перевела аферистам 2,4 миллиона рублей, сообщили URA.RU в Главном управлении МВД России по региону. «Первое объявление о „выплатах населению“ за счет торгов на „бирже по продаже газа“ она нашла в интернете в апреле 2024 года. Лишилась более 380 тысяч рублей. Во второй раз женщина потеряла более 1,8 миллиона рублей, продав недвижимость в областном центре, заняв у знакомых и потратив свои накопления. Далее лишилась еще свыше 177 тысяч рублей от продажи принадлежащих ей и мужу золотых украшений», — уточнили в областном главке МВД. Обо всех случаях мошенничества потерпевшая сообщала в полицию. Сотрудники возбуждали уголовные дела и проводили с ней беседы, рассказывая об уловках аферистов. Помимо потери своих денег, пенсионерка стала участником преступной схемы. Через ее карточку мошенники провели украденный один миллион рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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