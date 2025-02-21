В Челябинской области 74-летнюю пенсионерку лишили квартиры и золота

Жительницу Чебаркуля Челябинской области три раза обманули мошенники. Она лишилась денег, квартиры, золотых украшений, а ее знакомые — отданных женщине взаймы сбережений. Суммарно 74-летняя пенсионерка перевела аферистам 2,4 миллиона рублей, сообщили URA.RU в Главном управлении МВД России по региону.
«Первое объявление о „выплатах населению“ за счет торгов на „бирже по продаже газа“ она нашла в интернете в апреле 2024 года. Лишилась более 380 тысяч рублей. Во второй раз женщина потеряла более 1,8 миллиона рублей, продав недвижимость в областном центре, заняв у знакомых и потратив свои накопления. Далее лишилась еще свыше 177 тысяч рублей от продажи принадлежащих ей и мужу золотых украшений», — уточнили в областном главке МВД.
Обо всех случаях мошенничества потерпевшая сообщала в полицию. Сотрудники возбуждали уголовные дела и проводили с ней беседы, рассказывая об уловках аферистов. Помимо потери своих денег, пенсионерка стала участником преступной схемы. Через ее карточку мошенники провели украденный один миллион рублей.
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