В Пермском крае на автодороге Оса — Чернушка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. В результате погибли два человека. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю рассказали подробности аварии.
«В субботу, 22 февраля, около 06:00 по автодороге Оса — Чернушка в двигался автомобиль LADA Largus. Предварительно, на 82 км водитель легковушки не предоставил преимущество в движении двигающемуся по главной дороге автобусу SIMAZ. В результате ДТП погиб водитель и 34-летний пассажир легкового авто», — рассказали в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что в результате ДТП четыре пассажира LADA получили травмы и были госпитализированы в медучреждение. Проводится проверка по факту ЧП. Устанавливаются все обстоятельства аварии.
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