21 февраля 2025

В Пермском крае в жестком ДТП погибли два человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Четыре пассажира легковушки были госпитализированы
Четыре пассажира легковушки были госпитализированы Фото:

В Пермском крае на автодороге Оса — Чернушка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. В результате погибли два человека. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю рассказали подробности аварии.

«В субботу, 22 февраля, около 06:00 по автодороге Оса — Чернушка в двигался автомобиль LADA Largus. Предварительно, на 82 км водитель легковушки не предоставил преимущество в движении двигающемуся по главной дороге автобусу SIMAZ. В результате ДТП погиб водитель и 34-летний пассажир легкового авто», — рассказали в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в результате ДТП четыре пассажира LADA получили травмы и были госпитализированы в медучреждение. Проводится проверка по факту ЧП.  Устанавливаются все обстоятельства аварии.

В результате ДТП погиб водитель и 34-летний пассажир легкового автомобиля.
В результате ДТП погиб водитель и 34-летний пассажир легкового автомобиля.
Фото:

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В Пермском крае на автодороге Оса — Чернушка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. В результате погибли два человека. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю рассказали подробности аварии. «В субботу, 22 февраля, около 06:00 по автодороге Оса — Чернушка в двигался автомобиль LADA Largus. Предварительно, на 82 км водитель легковушки не предоставил преимущество в движении двигающемуся по главной дороге автобусу SIMAZ. В результате ДТП погиб водитель и 34-летний пассажир легкового авто», — рассказали в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в результате ДТП четыре пассажира LADA получили травмы и были госпитализированы в медучреждение. Проводится проверка по факту ЧП.  Устанавливаются все обстоятельства аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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