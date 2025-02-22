Герасимов срочно отправился в зону спецоперации

Глава Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал армии Валерий Герасимов провел инспекцию Южной группировки войск, действующей в рамках специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны России.
«... Генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск „Южная“ в зоне специальной военной операции», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что на оперативном совещании Герасимов провел прослушивание доклада командира военной группировки «Южная», генерал-полковника Александра Санчика.
В ходе совещания также прозвучали отчеты командиров объединений о текущей ситуации в зоне их ответственности и о прогрессе в выполнении военных задач, отмечает Минобороны. По завершении докладов глава Генерального штаба выразил признание успехам подразделений и воинских частей военной группировки «Южная» и выдал рекомендации касательно последующих операций.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило о посещении Герасимова командного пункта группировки войск «Восток», расположенный в районе проведения специальной военной операции. В ходе визита он ознакомился с докладом командира группировки и выразил признание достигнутыми результатами при взятии под контроль Великой Новоселки и Времевки, передает RT.
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