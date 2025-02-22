Герасимов срочно отправился в зону спецоперации

Герасимов проинспектировал Южную группировку войск в зоне спецоперации
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Герасимов в ходе визита прослушал доклад командира военной группировки «Южная»
Герасимов в ходе визита прослушал доклад командира военной группировки «Южная» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал армии Валерий Герасимов провел инспекцию Южной группировки войск, действующей в рамках специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны России.

«... Генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск „Южная“ в зоне специальной военной операции», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что на оперативном совещании Герасимов провел прослушивание доклада командира военной группировки «Южная», генерал-полковника Александра Санчика.

В ходе совещания также прозвучали отчеты командиров объединений о текущей ситуации в зоне их ответственности и о прогрессе в выполнении военных задач, отмечает Минобороны. По завершении докладов глава Генерального штаба выразил признание успехам подразделений и воинских частей военной группировки «Южная» и выдал рекомендации касательно последующих операций.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о посещении Герасимова командного пункта группировки войск «Восток», расположенный в районе проведения специальной военной операции. В ходе визита он ознакомился с докладом командира группировки и выразил признание достигнутыми результатами при взятии под контроль Великой Новоселки и Времевки, передает RT.

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Глава Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал армии Валерий Герасимов провел инспекцию Южной группировки войск, действующей в рамках специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны России. «... Генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск „Южная“ в зоне специальной военной операции», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что на оперативном совещании Герасимов провел прослушивание доклада командира военной группировки «Южная», генерал-полковника Александра Санчика. В ходе совещания также прозвучали отчеты командиров объединений о текущей ситуации в зоне их ответственности и о прогрессе в выполнении военных задач, отмечает Минобороны. По завершении докладов глава Генерального штаба выразил признание успехам подразделений и воинских частей военной группировки «Южная» и выдал рекомендации касательно последующих операций. Ранее Министерство обороны РФ сообщило о посещении Герасимова командного пункта группировки войск «Восток», расположенный в районе проведения специальной военной операции. В ходе визита он ознакомился с докладом командира группировки и выразил признание достигнутыми результатами при взятии под контроль Великой Новоселки и Времевки, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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