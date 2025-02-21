21 февраля 2025

Благодаря отзывчивости жителей Сургута найден ребенок, которого искали два дня

© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтеры отыскали мальчика, благодаря свидетельствам сургутян
Волонтеры отыскали мальчика, благодаря свидетельствам сургутян Фото:

В поселке Белый Яр (Сургутский район ХМАО) два дня велись поиски 12-ленего мальчика Байрамбега Рамазанова. После публикации в СМИ, благодаря свидетельствам неравнодушных сургутян, его удалось оперативно найти. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Арлет».

«Рамазанов Байрамбег, пропавший 20 февраля в поселке Белый Яр Ханты-Мансийского автономного округа — Югра, найден, жив!.. Ребенок был найден благодаря свидетельствам неравнодушных сургутян», — рассказали добровольцы.

Мальчика нашли в Сургуте. Сейчас он передан родителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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В поселке Белый Яр (Сургутский район ХМАО) два дня велись поиски 12-ленего мальчика Байрамбега Рамазанова. После публикации в СМИ, благодаря свидетельствам неравнодушных сургутян, его удалось оперативно найти. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Арлет». «Рамазанов Байрамбег, пропавший 20 февраля в поселке Белый Яр Ханты-Мансийского автономного округа — Югра, найден, жив!.. Ребенок был найден благодаря свидетельствам неравнодушных сургутян», — рассказали добровольцы. Мальчика нашли в Сургуте. Сейчас он передан родителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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