Благодаря отзывчивости жителей Сургута найден ребенок, которого искали два дня

Волонтеры отыскали мальчика, благодаря свидетельствам сургутян
В поселке Белый Яр (Сургутский район ХМАО) два дня велись поиски 12-ленего мальчика Байрамбега Рамазанова. После публикации в СМИ, благодаря свидетельствам неравнодушных сургутян, его удалось оперативно найти. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Арлет».
«Рамазанов Байрамбег, пропавший 20 февраля в поселке Белый Яр Ханты-Мансийского автономного округа — Югра, найден, жив!.. Ребенок был найден благодаря свидетельствам неравнодушных сургутян», — рассказали добровольцы.
Мальчика нашли в Сургуте. Сейчас он передан родителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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