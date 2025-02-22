Самые крупные паводки в истории Тюменской области

В этом году российские метеорологи предрекают повторение рекордного паводка 2024 года в Тюменской области, особое опасение у специалистов вызывают реки Тобол, Иртыш и Ишим. В 2024 году большая вода хлынула в регион и разрушила сотни домов, уровни некоторых рек превысили максимальные исторические показатели. Как Тюменская область справлялась с аномальными паводками — в материале URA.RU.
1979 год
Сегодня никто и подумать не может, что в Тюмени Тура может выйти из берегов. Но в мае 1979 год поселок ДОК буквально затопило. Уровень воды превысил отметку 915 сантиметров. Несколько дней местный Тайвань (район так прозвали из-за его полуостровного расположения) заливало большими волнами, вода смыла дамбу. Жители вспоминают, как прятались на крышах домов и как выплывала мебель. В качестве помощи привлекли студентов ТВВИКУ и других университетов, все работали по пояс в воде, жителей вывозили на катерах и амфибиях. Многие не хотели уезжать и оставались на вторых этажах домов.
Тогда затопило и судостроительный завод, который работал на берегу Туры. Он ушел под воду наполовину вместе с баржами, которые стояли в ожидании ремонта перед летней навигацией. Центр и Зареку также заливало, вода доходила до первых этажей домов.
2016 год
Один из крупнейших паводков произошел в 2016 году. В апреле режим ЧС ввели в Ишиме, Ишимском, Аромашевском, Сорокинском и Викуловском районах. Резко вырос уровень воды в реках Карасуль и Мергень. Такого сильного наводнения не было 20 лет. На юге региона затопило около тысячи домов. От паводка пострадали частный зоопарк и конный клуб. Крупных животных спасали силами МЧС. На время наводнения некоторых питомцев забрали к себе неравнодушные тюменцы.
В мае еще и в Туре вода превысила отметку 860 сантиметров. Ситуацию усугубили бобры и ондатры, которых принесло в Тюмень с паводком. Животные начали прогрызать дамбу в Ленинском районе, из-за чего вода пошла в сторону жилых домов. Жители затопленных поселков к эвакуации отнеслись спокойно, кто-то умудрялся ставить сети и ловить рыбу. «Большая вода» отступила к середине июня.
2017 год
В мае 2017 года уровень воды в реке Ишим ежедневно рос на 50-60 сантиментов. В один из дней отметка превысила девять метров, в Ишиме ввели режим ЧС. Вода прибывала очень быстро, в опасной зоне оказались тысячи участков. Власти перекрывали дороги, отсыпали дамбы и перевозили жителей в пункты временного размещения. Некоторые деревни оказались отрезанными от внешнего мира.
Из-за паводка затопило территорию аэродрома ДОСААФ, включая самолеты, строения, взлетно-посадочные полосы и перрон. В середине мая под угрозой оказалось Викулово, в Абатском возле трассы Тюмень — Омск уровень воды уже превышал десять метров. Жильцов 125 домов начали эвакуировать, продукты и лекарства доставляли спецтехникой. Вода ушла лишь в июне. В результате ЧС пострадали 22 населенных пункта.
2024 год
В середине апреля 2024 года регион вновь столкнулся с бурной стихией. Еще до начала потопа власти знали, что уровень воды в Ишиме превысит исторический максимум, все готовились к рекордному паводку. До прихода «большой воды» жителей начали вакцинировать от гепатита А, а сообщения с просьбой эвакуироваться рассылали ежедневно. Первыми районами, познавшими мощь паводка, стали Казанский и Ишимский. Дороги срочно перекрывали, так как они буквально уходили под воду, жителей деревень приходилось эвакуировать на лодках, некоторые села превращались в полуострова.
Ситуация ухудшалась с каждым днем. Дамбы в экстренном порядке поднимали, но вода продолжала прибывать. К 20 апреля уровень воды в Ишиме превысил 10 метров, рекорд 2017 года был побит. Спустя пару дней реки успокоились и перестали расти. Но все равно власти говорили, как минимум, о еще двух приближающихся волнах паводка. К концу месяца некоторые дамбы дали течь. Лишь в июне ситуация стабилизировалась, на пострадавших территориях началась дезинфекция.
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