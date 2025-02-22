Меню на 23 февраля 2025: 15 лучших рецептов, которые сделают стол шедевром

В России готовятся отметить День защитника Отечества — 23 февраля. В этот день принято собирать близких за щедрым столом, наполненным вкусными блюдами и душевным теплом. URA.RU собрало лучшие рецепты, которые оценят все мужчины. Сохраняйте готовые идеи или вдохновляйтесь и придумывайте свои.
Горячие блюда на 23 февраля 2025
Плов с бараниной в казане
Ингредиенты: 500?г баранины (нарезанной на крупные кубики), 300?г длиннозерного риса, 2 средние моркови, пару луковиц, головка чеснока, 150?мл растительного масла, 1 ч.л. зиры, половина ч.л. молотого кориандра, столько же — куркумы, соль и красный перец по вкусу, около 700?мл воды.
Способ приготовления: Обжарьте мясо до золотистой корочки, затем добавьте лук и морковь, посыпьте специями, влейте воду и тушите 30–40 минут до мягкости мяса, после чего распределите поверх промытого риса, воткните целую головку чеснока, добавьте немного воды (чтобы уровень был примерно на см выше риса), доведите до легкого кипения, накройте крышкой, уменьшите огонь и томите 20–25 минут до полного впитывания жидкости, завершив блюдо аккуратным перемешиванием.
Свинина «по ?французски»
Ингредиенты: 500?г свинины (шейная часть, тонкими ломтиками — около 1 см, слегка отбитыми), 5–6 картофелин (нарезанных тонкими кружками), 1–2 луковицы (резаные кольцами), 150?г твердого сыра, 150?г майонеза, соль и перец по вкусу, немного растительного масла для смазывания формы.
Способ приготовления: В слегка смазанную маслом форму выкладывайте слоями — сначала кружки картофеля, потом кольца лука и ломтики мяса (каждый слой слегка приправив солью и перцем), сверху намажьте майонезом, посыпьте тертым сыром и запекайте при 180?°C 40–50 минут до появления хрустящей, золотистой корочки.
Куриные бедра с картофелем и розмарином
Ингредиенты: шесть-семь куриных бедер, 8–10 маленьких картофелин (разрезанных на половинки или четвертинки), три-четыре зубчика чеснока (измельченных), пару веточек свежего розмарина, три-четыре ст.л. оливкового масла, соль и перец по вкусу.
Способ приготовления: Смешайте куриные бедра, картофель, измельченный чеснок и листья розмарина с оливковым маслом, солью и перцем, разложите всё в один ровный слой на противне и запекайте в предварительно разогретой до 200?°C духовке 40–50 минут до золотистой корочки; периодически перемешивайте для равномерного запекания.
Рыба в фольге с лимоном и зеленью
Ингредиенты: несколько кусков рыбы (форель, лосось или треска), лимон, небольшой пучок свежей петрушки и укропа, две ст.л. оливкового масла, соль и перец по вкусу.
Способ приготовления: Промойте и аккуратно обсушите филе, положите каждый кусочек на отдельный лист фольги, приправьте солью и перцем, добавьте несколько тонких кружков лимона и посыпьте измельченной зеленью, сбрызните оливковым маслом, плотно заверните «конвертиком» и запекайте при 180?°C около 20–25 минут до готовности.
Домашнее жаркое «в горшочках»
Ингредиенты: 500?г мяса (свинина или говядина, нарезанная кубиками), 8–10 картофелин (нарезанных крупными кубиками), две луковицы (тонкими кольцами), морковь (нарезать кружками), 200?г свежих шампиньонов (нарезать пластинками), 200?г сметаны, стакан воды или бульона, два-три лавровых листа, соль, перец и другие любимые специи, немного растительного масла для обжаривания.
Способ приготовления: Обжарьте мясо до легкого румянца, подготовьте остальные овощи и грибы, выкладывайте их слоями в маленькие керамические горшочки, добавьте лавровый лист и по пару столовых ложек сметаны, залейте немного бульоном (так, чтобы жидкости не доходило до краев), накройте крышками и поставьте в духовку при 180?°C на 1–1,5 часа до полной мягкости.
Салаты на 23 февраля 2025
Салат с говядиной, грибами и маринованными огурцами
Ингредиенты: 200?г вареной говядины (нарезанной соломкой), 200?г маринованных грибов (тонкими пластинками), 2 маринованных огурца (нарезанных соломкой), 1 луковица (кольцами, можно слегка обжарить до мягкости), два вареных яйца (нарезанных соломкой), майонез, соль и перец по вкусу.
Способ приготовления: Нарежьте все ингредиенты указанным способом, затем аккуратно перемешайте с майонезом, добавьте соль и перец по вкусу — простой, но насыщенный вкус гарантирован.
Классический салат «Оливье»
Ингредиенты: три-четыре картофелины, одна-две моркови, три-четыре яйца, 200?г вареной колбасы или отварного мяса, три-четыре маринованных огурца, банка консервированного зеленого горошка, майонез или греческий йогурт, соль и перец.
Способ приготовления: Отварите картофель, морковь и яйца, остудите их, очистите и нарежьте мелкими кубиками, добавьте также нарезанную колбасу и огурцы, смешайте с горошком, заправьте майонезом (или йогуртом), приправьте, перемешайте и дайте настояться в холодильнике минимум на полчаса.
Салат «Защитник»
Ингредиенты: три-четыре картофелины среднего размера, две моркови, 300?г куриного филе, четыре вареных яйца, три маринованных огурца, банка зеленого горошка, пучок свежего лука, яблоко (по желанию для освежающего вкуса), майонез или легкий соус, соль и перец.
Способ приготовления: Отварите курицу, картофель, морковь и яйца, дайте им остыть, нарежьте все кубиками (яблоко — мелко), соедините с нарезанными огурцами, горошком и шинкованным луком, заправьте соусом, посолите и поперчите, охладите минимум на час — отличный вариант для семейного застолья.
Салат «Мужской» с копченой курицей и фасолью
Ингредиенты: 200?г копченой куриной грудки (нарезанной кубиками или соломкой), банка красной фасоли, банка консервированной кукурузы, болгарский перец (нарезанный кубиками), небольшая красная луковица (тонко нарезанная кольцами), майонез или сметана, соль и перец по вкусу.
Способ приготовления: Смешайте нарезанную курицу, болгарский перец и лук с фасолью и кукурузой (предварительно слейте жидкость), добавьте майонез, приправьте солью и перцем, перемешайте — свежий и пикантный вариант для настоящих гурманов.
Закуски на 23 февраля
Бутерброды с паштетом и солеными огурцами
Ингредиенты: Хлеб (багет или тостовый), мясной паштет, соленые огурцы (тонко нарезанные), свежая зелень (укроп, петрушка).
Способ приготовления: Нарежьте хлеб ломтиками, намажьте каждый кусочек тонким слоем паштета, сверху разместите кружочки солёных огурцов и украсьте свежей зеленью — легкая и быстрая закуска для аперитива.
Рулетики из лаваша с ветчиной и сыром
Ингредиенты: две-три тонких лепешки лаваша, 200?г ветчины, 150?г твердого сыра (натертого), две-три ст.л. майонеза, зубчик чеснока (по желанию, измельченный).
Способ приготовления: Смешав майонез с чесноком (если любите пикантность), равномерно смажьте лаваш, посыпьте сыром, разложите ломтики ветчины, сверните всё плотно в рулет и нарежьте поперек на кусочки около два-три см — получатся ароматные «мини-роллы», которые оценят ваши гости.
Фаршированные яйца «Мухоморы»
Ингредиенты: шесть куриных яиц, 10–12 небольших маринованных шампиньонов, два-три ст.л. майонеза, измельченный свежий укроп, небольшой кусочек красного болгарского перца для украшения.
Способ приготовления: Отварите яйца вкрутую, остудите, разрежьте вдоль, аккуратно выньте желтки, смешайте их с майонезом и укропом, наполните полученной массой половинки белков и украсьте сверху тонкими ломтиками красного перца — оригинальный акцент для праздника.
Десерты
Торт «Мужской идеал» (без выпечки)Ингредиенты: 300?г мелко измельчённого песочного печенья, 500?г сметаны, 100?г сахарной пудры, две ст.л. какао-порошка, 100?г измельчённых грецких орехов, 50?г горького шоколада для декора.
Способ приготовления: Смешайте измельченное печенье со сметаной, сахарной пудрой и какао, добавьте орехи, равномерно распределите массу в форме, застланной пищевой пленкой, оставьте в холодильнике на ночь, затем аккуратно переверните торт на сервировочное блюдо и полейте растопленным шоколадом — личное украшение делает торт неповторимым.
Шоколадный брауни
Ингредиенты: 150?г темного шоколада, 100?г сливочного масла, 150?г сахара, 2 яйца, 70?г пшеничной муки, 20?г какао-порошка, немного разрыхлителя (половина чайной ложки), щепотка соли, 50?г измельченных орехов (по желанию).
Способ приготовления: Растопите шоколад с маслом на водяной бане, взбейте яйца с сахаром до пышной консистенции, аккуратно вмешайте просеянную муку, какао, разрыхлитель и щепотку соли, добавьте орехи, выложите тесто в форму, застланную пергаментом, выпекайте при 180?°C 20–25 минут, затем охладите и нарежьте на квадратные кусочки — брауни получаются невероятно мягкими и насыщенными.
Творожно-фруктовый десерт
Ингредиенты: 500?г нежного творога, 100?г сахара (по вкусу), 100?г сметаны, пакетик ванильного сахара, ассорти из свежих фруктов и ягод (банан, киви, клубника, малина и другие по желанию).
Способ приготовления: Взбейте творог до кремовой текстуры, добавьте сахар, сметану и ваниль, аккуратно перемешайте с мелко нарезанными фруктами и ягодами, затем распределите по креманкам или бокалам и охладите минимум 30 минут для свежего, легкого десерта.
Как организовать праздник 23 февраля для близких
Подготовка (заранее):
- Определите бюджет. Не обязательно тратить огромные суммы. Важнее внимание и креативность.
- Составьте список близких. Кто будет участвовать в праздновании? Муж, отец, брат, дедушка, друзья?
- Учтите интересы. Что нравится каждому из ваших близких? Активный отдых, спокойный вечер дома, вкусная еда, подарки-впечатления?
- Планирование мероприятия. Выберете формат: торжественный ужин, активный отдых на природе, дружеские посиделки дома, тематическая вечеринка.
- Закупка продуктов и подарков. Составьте меню, учитывая предпочтения всех участников. Подарки могут быть как материальными, так и символическими (ручная открытка, совместное фото). Важно, чтобы подарок был от души и отражал ваши чувства.
День праздника:
Утро:
- Приятный сюрприз. Начните день с приятного сюрприза: приготовьте любимый завтрак, напишите трогательное сообщение, подарите небольшой подарок.
- День: Активный отдых (если планируется). Поход в горы, рыбалка, игра в пейнтбол, посещение тира – выберите то, что понравится вашим близким.
- Домашний уют (если планируется). Создайте атмосферу комфорта и уюта: украсьте дом, включите приятную музыку, приготовьте праздничный обед или ужин.
- Игры и развлечения. Подготовьте интересные игры, загадки, конкурсы – это поможет развеселить компанию и создать непринужденную обстановку.
- Просмотр фильмов/Сериал. Устройте совместный просмотр любимого фильма или сериала.
- Тематическая вечеринка. Определите тему и приготовьте соответствующие наряды, угощения и развлечения.
Вечер:
- Праздничный ужин. Подавайте блюда, которые нравятся вашим близким.
- Торжественное поздравление. Приготовьте заранее тост или стихотворение.
- Вручение подарков. Подарите подарки с теплыми словами.
- Фотосессия. Запечатлейте этот праздник на фотографиях и видео.
После праздника:
- Благодарность. Выскажите благодарность вашим близким за то, что они были с вами.
- Воспоминания. Расскажите о лучших моментах праздника и сохраните приятные воспоминания.
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