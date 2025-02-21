Пермская прокуратура проводит проверку после ДТП, в котором погибли люди

Прокуратура Пермского края проведет проверку по факту ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Органами прокуратуры организована проверка по факту ДТП, произошедшего на трассе Оса — Чернушка, в котором погибли и пострадали люди. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров», — говорится в telegram-канале краевой прокуратуры.
Ранее URA.RU рассказывало, что в жестком ДТП с участием автобуса погибли два человека. Авария случилась на 82 км автодороги Оса — Чернушка. Четыре пассажира легковушки получили травмы и были госпитализированы.
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