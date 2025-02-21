21 февраля 2025

Пермская прокуратура проводит проверку после ДТП, в котором погибли люди

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ход процессуальной проверки находится на контроле ведомства
Ход процессуальной проверки находится на контроле ведомства Фото:

Прокуратура Пермского края проведет проверку по факту ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Органами прокуратуры организована проверка по факту ДТП, произошедшего на трассе Оса — Чернушка, в котором погибли и пострадали люди. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров», — говорится в telegram-канале краевой прокуратуры.

Ранее URA.RU рассказывало, что в жестком ДТП с участием автобуса погибли два человека. Авария случилась на 82 км автодороги Оса — Чернушка. Четыре пассажира легковушки получили травмы и были госпитализированы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Пермского края проведет проверку по факту ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Органами прокуратуры организована проверка по факту ДТП, произошедшего на трассе Оса — Чернушка, в котором погибли и пострадали люди. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров», — говорится в telegram-канале краевой прокуратуры. Ранее URA.RU рассказывало, что в жестком ДТП с участием автобуса погибли два человека. Авария случилась на 82 км автодороги Оса — Чернушка. Четыре пассажира легковушки получили травмы и были госпитализированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...