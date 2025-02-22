«Архангел Спецназа»: украинские F-16 активизировались у границы Курской области

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Появление истребителей F-16 у границ Курской области говорит о желании ВСУ удержаться на этом направлении
Появление истребителей F-16 у границ Курской области говорит о желании ВСУ удержаться на этом направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У границы Курской области увеличилась активность украинских истребителей F-16 американского производства. Об этом сообщил telegram-канал «Архангел Спецназа».

«Если сначала они взлетали с аэродрома Васильков и долетали до границы с Сумской областью, то сейчас они приближаются ближе к российской границе», — говорится в сообщении. По данным источника, F-16 обычно сопровождают два украинских истребителя МиГ-29.

Кроме того, канал отмечает, что 20 февраля один из МиГ-29 сбросил две управляемые авиационные бомбы в направлении Свердликово (Курская область). Параллельно с этим киевское командование активно перебрасывает резервы в Сумскую область, что может свидетельствовать о планах удержать свои позиции в приграничной зоне.

Ранее в зоне СВО состоялся первый дальнобойный воздушный бой между F-16 и российскими истребителями, предположительно, Су-35С. По данным telegram-канала «Военный обозреватель», ракета прилетела с территорий на западе Украины или из стран НАТО, граничащих с Украиной. На данный момент, ВСУ имеют в распоряжении около 20 F-16.

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У границы Курской области увеличилась активность украинских истребителей F-16 американского производства. Об этом сообщил telegram-канал «Архангел Спецназа». «Если сначала они взлетали с аэродрома Васильков и долетали до границы с Сумской областью, то сейчас они приближаются ближе к российской границе», — говорится в сообщении. По данным источника, F-16 обычно сопровождают два украинских истребителя МиГ-29. Кроме того, канал отмечает, что 20 февраля один из МиГ-29 сбросил две управляемые авиационные бомбы в направлении Свердликово (Курская область). Параллельно с этим киевское командование активно перебрасывает резервы в Сумскую область, что может свидетельствовать о планах удержать свои позиции в приграничной зоне. Ранее в зоне СВО состоялся первый дальнобойный воздушный бой между F-16 и российскими истребителями, предположительно, Су-35С. По данным telegram-канала «Военный обозреватель», ракета прилетела с территорий на западе Украины или из стран НАТО, граничащих с Украиной. На данный момент, ВСУ имеют в распоряжении около 20 F-16.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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