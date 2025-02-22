Топ рецептов необычных блинов на Масленицу: советы диетолога

Масленицу принято отмечать массовыми гуляньями и блинами. С древних времен хозяйки передают друг другу уникальные рецепты приготовления блинов. Многих из них дошли и до нас. Делимся рецептами необычных блинов на Масленицу и рассказываем, как правильно их есть, чтобы не набрать лишние килограммы.
Как правильно есть блины и не поправиться
«Масленица — это блины. Традиционно их едят со сметаной, маслом, соленой рыбой, колбасой, красной икрой, вареньем, сгущенкой, шоколадной пастой или медом. Все добавки делают блины по-праздничному вкусными», — рассказал заведующий кафедрой диетологии РОСБИОТЕХа, доктор медицинских наук Алексей Березников.
Однако он отметил, что многие люди справедливо боятся располнеть на масленичной неделе или существенно повысить сахар в крови. Эксперт советует в течение масленичной недели не есть блины ежедневно в больших количествах. По его словам, лучше всего угоститься этим лакомством на Широкую Масленицу в четверг и на Прощеное воскресенье. При этом сразу лучше съедать не более двух-трех блинов.
«Высококалорийные добавки можно заменить менее калорийными. Например, можно есть блины с творогом и ягодами, кашей с овощами, нежирной рыбой или нежирным мясом», — советует Алексей Березников. Он также отмечает, что можно составить для себя наиболее оптимальный рацион на Масленицу, а для этого необходимо изучить таблицу с гликемическим индексом продуктов и взять рецепты, наиболее полезные для своего здоровья.
Рецепты блинов
Блины — главное блюдо на Масленицу, и способов их приготовления множество. Заведующий лабораторией хлебопечения, преподаватель кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Валерий Бурматнов предлагает самые простые и необычные способы приготовления блинов.
Веганские без яиц и молока
Многие считают, что невозможно приготовить блинчики без таких продуктов как яйца. Однако и без них блины получаются очень вкусными и красивыми. Кроме того, этот рецепт будет идеален для тех, кто держит пост.
Ингредиенты: мука — 2 стакана, минеральная вода с газом — 2,5 стакана, соль — 1 ч. л., сахар — 2 ст. л., масло растительное — для жарки.
Способ приготовления: смешайте все ингредиенты, перемешайте их миксером или взбейте в блендере. Минеральную воду перед добавлением в тесто лучше немного подогреть, так оно лучше замешивается. На раскаленную сковороду добавить немного растительного масла, жарить, как и обычные блинчики, до румяности. Получаются тонкие блинчики с дырочками, которые почти не отличаются на вкус от обычных классических блинов на молоке и яйцах. Подавать лучше с чем-нибудь сладким.
Русские блины с припеком
Мало кто знает, что традиционные русские блины готовятся с припеком — особым видом начинки. Она заворачивается в готовый блинчик, а именно запекается в само тесто прямо на сковороде.
Ингредиенты: гречневая мука — 1 стакан, пшеничная мука — 1 стакан, желтки — 3 шт., белки — 2 шт., сливки (15?20% жирности) — до нужной консистенции теста, сахар — 2 ст. л., соль — 1 ч. л., дрожжи — 30 г, масло растительное — для жарки, начинка — по вкусу.
Способ приготовления: просейте оба вида муки через сито. Немного подогрейте сливки, и разведите в них дрожжи, затем всыпайте муку. Поставьте тесто в теплое темное место на два часа, чтоб оно немного взошло. Добавьте в тесто желтки, предварительно растертые с сахаром и солью, и все перемешайте. Снова оставьте тесто в тепле пока оно вновь не поднимется.
Взбейте белки в крепкую пену при помощи миксера. Добавьте тесто и аккуратно перемешайте. Вылейте тесто для одного блина на раскаленную и смазанную маслом сковороду. Положите одну столовую ложку начинки в центр блинчика перед тем, как аккуратно перевернуть его. Таким образом, у вас получится блин с припеком. Начинки могут разные, как сытные, так и сладкие. Например, слабосоленая рыба, икра, или ветчина, или же ягоды и творог.
Цветные блины
Перед приготовлением цветных блинчиков разделите тесто на равные части. Учтите, что натуральные красители не только придадут яркий цвет блюду, но и повлияют на его вкус.
Красные блины
Ингредиенты: свекла — 150 г, тесто для блинов — 150 мл
Способ приготовления: натрите свеклу на мелкой терке. Из полученной массы выжмите сок с помощью сита или марли. В отдельную емкость вылейте тесто для блинов. Постепенно вливайте свекольный сок в блинную смесь, перемешайте до получения нужного оттенка. Выпекайте блины на антипригарной сковороде по 15-20 секунд с каждой стороны.
Желтые блины
Ингредиенты: ягоды облепихи — 100 г; куркума — 1 ч. л.; тесто для блинов — 150 мл.
Способ приготовления: ягоды облепихи измельчите блендером, полученную массу протрите через сито, чтобы избавиться от косточек. Добавьте измельченную облепиху в тесто для блинов, перемешайте. Затем всыпьте куркуму, снова все перемешайте. Выпекайте желтые блины на антипригарной сковороде по 15-20 секунд с каждой стороны».
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