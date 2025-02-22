В Европе захотели купить российский банк

DS: зять венгерского премьера Орбана планирует купить Райффайзенбанк в России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тиборц опроверг информацию об его интересе к покупке Райффайзенбанка
Тиборц опроверг информацию об его интересе к покупке Райффайзенбанка Фото:

Зять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Иштван Тиборц интересуется покупкой Райффайзенбанка, российской «дочки» австрийской группы Raiffeisenbank International (RBI). Об этом сообщает австрийская газета Der Standard, ссылаясь на близкие к переговорам источники.

«Зять Орбана интересуется дочерней компанией Raiffeisen Russia», — сообщает Der Standard. В материале также сказано, что в процессе обсуждения участвуют представители российского Центробанка и администрации президента России.

Однако представители Иштвана Тиборца опровергли информацию о его интересе к покупке Райффайзенбанка, заявив, что его компания по недвижимости BDPST Group «не имеет делового присутствия в России» и страна «никогда не была в фокусе инвестиций» холдинга. Также в RBI не подтвердили и не опровергли данные о переговорах, связанных с продажей банка.

RBI впервые заявила о намерении сократить бизнес в России весной 2022 года. В феврале этого года исполнительный директор Йохан Штробль отметил, что сокращение идет «хорошими темпами».

Состояние Иштвана Тиборца оценивается в 151,5 млрд форинтов (около 370 млн евро). Он занимает 15-е место в списке богатейших людей Венгрии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Иштван Тиборц интересуется покупкой Райффайзенбанка, российской «дочки» австрийской группы Raiffeisenbank International (RBI). Об этом сообщает австрийская газета Der Standard, ссылаясь на близкие к переговорам источники. «Зять Орбана интересуется дочерней компанией Raiffeisen Russia», — сообщает Der Standard. В материале также сказано, что в процессе обсуждения участвуют представители российского Центробанка и администрации президента России. Однако представители Иштвана Тиборца опровергли информацию о его интересе к покупке Райффайзенбанка, заявив, что его компания по недвижимости BDPST Group «не имеет делового присутствия в России» и страна «никогда не была в фокусе инвестиций» холдинга. Также в RBI не подтвердили и не опровергли данные о переговорах, связанных с продажей банка. RBI впервые заявила о намерении сократить бизнес в России весной 2022 года. В феврале этого года исполнительный директор Йохан Штробль отметил, что сокращение идет «хорошими темпами». Состояние Иштвана Тиборца оценивается в 151,5 млрд форинтов (около 370 млн евро). Он занимает 15-е место в списке богатейших людей Венгрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...