В Европе захотели купить российский банк

Зять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Иштван Тиборц интересуется покупкой Райффайзенбанка, российской «дочки» австрийской группы Raiffeisenbank International (RBI). Об этом сообщает австрийская газета Der Standard, ссылаясь на близкие к переговорам источники.
«Зять Орбана интересуется дочерней компанией Raiffeisen Russia», — сообщает Der Standard. В материале также сказано, что в процессе обсуждения участвуют представители российского Центробанка и администрации президента России.
Однако представители Иштвана Тиборца опровергли информацию о его интересе к покупке Райффайзенбанка, заявив, что его компания по недвижимости BDPST Group «не имеет делового присутствия в России» и страна «никогда не была в фокусе инвестиций» холдинга. Также в RBI не подтвердили и не опровергли данные о переговорах, связанных с продажей банка.
RBI впервые заявила о намерении сократить бизнес в России весной 2022 года. В феврале этого года исполнительный директор Йохан Штробль отметил, что сокращение идет «хорошими темпами».
Состояние Иштвана Тиборца оценивается в 151,5 млрд форинтов (около 370 млн евро). Он занимает 15-е место в списке богатейших людей Венгрии.
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