BMW на большой скорости разорвало на части на трассе под Тверью, есть погибшие. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
BMW разорвало на части в результате сильного столкновения
BMW разорвало на части в результате сильного столкновения Фото:

На трассе М-11 вблизи Твери водитель BMW на большой скорости потерял контроль над машиной и столкнулся с ограждением. В результате аварии два человека погибли на месте, включая водителя, а один пассажир был госпитализирован с тяжелыми травмами.

«Водитель BMW на большой скорости потерял управление и врезался в ограждение на трассе М-11 под Тверью», — передает telegram-канал «112». Согласно информации от источника, мощность удара была настолько велика, что автомобиль фактически был разорван на части. Осколки металла и другие обломки были разбросаны по всей дороге. 

Сейчас в больнице Твери врачи делают все возможное для спасения жизни выжившего пассажира. Полиция начала расследование причин происшествия, а движение по трассе было временно ограничено для проведения следственных действий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе М-11 вблизи Твери водитель BMW на большой скорости потерял контроль над машиной и столкнулся с ограждением. В результате аварии два человека погибли на месте, включая водителя, а один пассажир был госпитализирован с тяжелыми травмами. «Водитель BMW на большой скорости потерял управление и врезался в ограждение на трассе М-11 под Тверью», — передает telegram-канал «112». Согласно информации от источника, мощность удара была настолько велика, что автомобиль фактически был разорван на части. Осколки металла и другие обломки были разбросаны по всей дороге.  Сейчас в больнице Твери врачи делают все возможное для спасения жизни выжившего пассажира. Полиция начала расследование причин происшествия, а движение по трассе было временно ограничено для проведения следственных действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...