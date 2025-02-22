На трассе М-11 вблизи Твери водитель BMW на большой скорости потерял контроль над машиной и столкнулся с ограждением. В результате аварии два человека погибли на месте, включая водителя, а один пассажир был госпитализирован с тяжелыми травмами.
«Водитель BMW на большой скорости потерял управление и врезался в ограждение на трассе М-11 под Тверью», — передает telegram-канал «112». Согласно информации от источника, мощность удара была настолько велика, что автомобиль фактически был разорван на части. Осколки металла и другие обломки были разбросаны по всей дороге.
Сейчас в больнице Твери врачи делают все возможное для спасения жизни выжившего пассажира. Полиция начала расследование причин происшествия, а движение по трассе было временно ограничено для проведения следственных действий.
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