22 февраля 2025
21 февраля 2025

На севере Прикамья за 52,4 миллиона рублей законсервируют три церкви

© Служба новостей «URA.RU»
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Объекты будут законсервированы, пока не появится возможность их отреставрировать
Объекты будут законсервированы, пока не появится возможность их отреставрировать Фото:

В Пермском крае на территории Чердынского округа будут законсервированы три заброшенных церкви. Работу оценили в 2,4 млн рублей. Эти сведения содержатся в поправках к региональному бюджету на 2025 год и на плановый период до 2027-го.

«Предусмотрено увеличение финансирования комплекса мероприятий „Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пермского края“. Среди новых проектов, финансируемых по линии Госинспекции по охране объектов культурного наследия Прикамья — консервация трех объектов. Их необходимо сохранить, но возможность отреставрировать отсутствует», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы утверждают, что описанный метод будет использован впервые за много лет. В ближайшие три года законсервируют:

  • Крестовоздвиженскую церковь в селе Бондюг, стоимость работ в 2025 году 4,9 млн рублей, в 2026-м — 11,6 млн рублей;
  • Церковь Рождества Христова в селе Искор, стоимость работ в 2025 году 6,9 млн рублей, в 2026-м — 16 млн рублей;
  • Введенскую церковь в селе Камгорт; стоимость работ в 2025 году 3,9 млн рублей, в 2026-м — 9,1 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о крупнейшей заброшенной духовной обители Прикамья. В мае до храма святых апостолов Петра и Павла в селе Таман будут водить туристически группы.

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В Пермском крае на территории Чердынского округа будут законсервированы три заброшенных церкви. Работу оценили в 2,4 млн рублей. Эти сведения содержатся в поправках к региональному бюджету на 2025 год и на плановый период до 2027-го. «Предусмотрено увеличение финансирования комплекса мероприятий „Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пермского края“. Среди новых проектов, финансируемых по линии Госинспекции по охране объектов культурного наследия Прикамья — консервация трех объектов. Их необходимо сохранить, но возможность отреставрировать отсутствует», — указано в пояснительной записке к законопроекту. Авторы инициативы утверждают, что описанный метод будет использован впервые за много лет. В ближайшие три года законсервируют: Ранее URA.RU рассказывало о крупнейшей заброшенной духовной обители Прикамья. В мае до храма святых апостолов Петра и Павла в селе Таман будут водить туристически группы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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