На севере Прикамья за 52,4 миллиона рублей законсервируют три церкви

В Пермском крае на территории Чердынского округа будут законсервированы три заброшенных церкви. Работу оценили в 2,4 млн рублей. Эти сведения содержатся в поправках к региональному бюджету на 2025 год и на плановый период до 2027-го.
«Предусмотрено увеличение финансирования комплекса мероприятий „Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пермского края“. Среди новых проектов, финансируемых по линии Госинспекции по охране объектов культурного наследия Прикамья — консервация трех объектов. Их необходимо сохранить, но возможность отреставрировать отсутствует», — указано в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы инициативы утверждают, что описанный метод будет использован впервые за много лет. В ближайшие три года законсервируют:
- Крестовоздвиженскую церковь в селе Бондюг, стоимость работ в 2025 году 4,9 млн рублей, в 2026-м — 11,6 млн рублей;
- Церковь Рождества Христова в селе Искор, стоимость работ в 2025 году 6,9 млн рублей, в 2026-м — 16 млн рублей;
- Введенскую церковь в селе Камгорт; стоимость работ в 2025 году 3,9 млн рублей, в 2026-м — 9,1 млн рублей.
Ранее URA.RU рассказывало о крупнейшей заброшенной духовной обители Прикамья. В мае до храма святых апостолов Петра и Павла в селе Таман будут водить туристически группы.
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