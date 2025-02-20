Из Перми запустят туры до крупнейшего заброшенного храма в Пермском крае

С мая в Прикамье будут организованы туры до храма святых апостолов Петра и Павла, находящегося в селе Таман Усольского района. Об этом стало известно журналистам. Здание считают крупнейшей заброшенной духовной обителью региона.
«Туристы отправятся из Перми до Березников. Оттуда на теплоходе доберутся до села Таман. Летом посетить это место можно только по воде. Далее группа побывает в Орел-городке и вернется в прикамскую столицу. Первая прогулка намечена на 17 мая», — указано в публикации газеты «Текст».
Согласно данным из открытых источников, храм возвели на сбережения купца Федора Кирьянова. Иконостас изготовили ремесленники из Осы, а золото для покрытия двух главных куполов закупили в Москве. Строительство продолжалось с 1905 по 1912 год.
Храм закрыли в 1934 году. После революции помещения использовали под склад. Позже здесь располагался кинотеатр, а затем — приют для рыбаков и пассажиров речного трамвая.
В 1968 году удар молнии разрушил центральную башню. Деревянное здание, располагавшееся рядом с основным, сгорело в 1980 году. Пытаясь спасти оставшиеся части конструкции от разрушения, местные жители организовывали сбор средств.
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