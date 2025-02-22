Александровский округ простился с погибшим в бою с ВСУ Данилом Миннахметовым

В зоне проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб в результате столкновения с противником военнослужащий Данил Миннахметов из Прикамья. Об этом сообщила мэрия Александровского округа.
«Александровский округ простился с Данилом Миннахметовым, погибшим в бою 2 октября 2024 года. Администрация выражает родным и близким глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой, скорбим вместе с вами», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».
Родился боец в ноябре 1972 года в Александровске. Окончил городскую школу №6. Затем ушел в армию. Служил в воздушно-десантных войсках в Приднестровье. После — поступил в Пермский железнодорожный колледж. Работал на станции Березники сортировочная, был бригадиром железнодорожных путей.
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