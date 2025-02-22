22 февраля 2025
21 февраля 2025

Александровский округ простился с погибшим в бою с ВСУ Данилом Миннахметовым

© Служба новостей «URA.RU»
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Бойца проводили в последний путь 21 февраля
Бойца проводили в последний путь 21 февраля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб в результате столкновения с противником военнослужащий Данил Миннахметов из Прикамья. Об этом сообщила мэрия Александровского округа.

«Александровский округ простился с Данилом Миннахметовым, погибшим в бою 2 октября 2024 года. Администрация выражает родным и близким глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой, скорбим вместе с вами», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Родился боец в ноябре 1972 года в Александровске. Окончил городскую школу №6. Затем ушел в армию. Служил в воздушно-десантных войсках в Приднестровье. После — поступил в Пермский железнодорожный колледж. Работал на станции Березники сортировочная, был бригадиром железнодорожных путей.

Данил Миннахметов отправился на фронт, подписав контракт в июне прошлого года
Данил Миннахметов отправился на фронт, подписав контракт в июне прошлого года
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В зоне проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб в результате столкновения с противником военнослужащий Данил Миннахметов из Прикамья. Об этом сообщила мэрия Александровского округа. «Александровский округ простился с Данилом Миннахметовым, погибшим в бою 2 октября 2024 года. Администрация выражает родным и близким глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой, скорбим вместе с вами», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте». Родился боец в ноябре 1972 года в Александровске. Окончил городскую школу №6. Затем ушел в армию. Служил в воздушно-десантных войсках в Приднестровье. После — поступил в Пермский железнодорожный колледж. Работал на станции Березники сортировочная, был бригадиром железнодорожных путей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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