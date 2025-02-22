Трамп потребовал от Киева «что угодно» в качестве компенсации за помощь

Вашингтона намерен вернуть американские средства, выделенные на поддержку Украины, за счет природных ресурсов этой страны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на конференции консерваторов CPAC.
«Мы требуем редкоземельные металлы, нефть — все, что сможем получить», — сказал Дональд Трамп. Трансляция мероприятия ведется на телеканале Fox News.
Недавно Трамп выразил ожидание от Киева получения гарантий поставок редкоземельных металлов в качестве условия для оказания финансовой и военной поддержки. Согласно отчету газеты Washington Post от 14 февраля, который основывался на словах конгрессменов, американские представители на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, согласно которому США получили бы права на половину неразработанных минеральных ресурсов Украины. На следующий день Зеленский сообщил, что отклонил предложение вице-президента США Джей-Ди Вэнса о подписании данного документа. Трамп заявил, что работает над возвращением потраченных на Украину денег.
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