Заберут у Киева все: что известно о новых требованиях США по полезным ископаемым Украины

США выдвинули новые требования Украине по сделке с полезными ископаемыми. Они потребовали от Киева половину доходов от природных ресурсов и портов, а также 500 миллиардов долларов за оказанную помощь в конфликте с Россией. Подробнее — в материале URA.RU.
Украина обязана отказаться от доходов с природных ресурсов
Согласно информации, опубликованной в газете The New York Times, в последней версии договоренностей Украина должна уступить половину своих доходов от природных ресурсов, таких как полезные ископаемые, газ и нефть. Кроме того, половина доходов от портовой и другой инфраструктуры также должна быть отдана США.
Трамп запросил 500 миллиардов долларов от Украины
Доходы, полученные от добычи украинских полезных ископаемых, будут перечислены в специальный фонд, контролируемый Соединенными Штатами на 100%. Украина обязана вносить взносы в этот фонд до тех пор, пока его объем не достигнет 500 миллиардов долларов. Эта цифра, которую президент США Дональд Трамп настаивает получить в качестве компенсации за уже предоставленную помощь. Она в два раза превышает размер экономики Украины до начала конфликта. Однако, пока неясно, требует ли Трамп эту сумму только за предыдущую помощь США или же она также будет применяться к будущей поддержке.
США могут вложить часть средств в восстановление Украины
В США также рассматривают возможность реинвестирования части своих доходов в проекты по восстановлению Украины после военного конфликта. Они планируют заняться разработкой полезных ископаемых и строительством инфраструктурных объектов. Кроме того, в пересмотренное соглашение внесены пункты, касающиеся доходов с территорий, которые на данный момент находятся под контролем России. В случае их возвращения под управление Украины, доля доходов, поступающих оттуда, увеличится до 66%.
Отсутствие гарантий безопасности
Глава Украины Владимир Зеленский первоначально настаивал на включении в документ требований к США о предоставлении гарантий безопасности после завершения военных действий. Однако эти требования не были учтены, из-за этого он отказался подписывать соглашение в первом случае. В последующей версии документа указанные условия также отсутствуют. В администрации Трампа считают, что присутствие американских интересов в стране способствует ее безопасности.
Споры по сделке будут рассматриваться в Нью-Йорке
Для разрешения возникающих споров по сделке с полезными ископаемыми был выбран суд Нью-Йорка. В Киеве такое решение вызвало серьезное беспокойство, поскольку может подорвать правовую позицию Украины в случае спорных ситуаций.
Когда будет заключена сделка по полезным ископаемым
Сделка может быть заключена до окончания текущей субботы. Однако не исключено, что ее реализация может быть пройти позже, так как Зеленский отказался подписывать договор в этот день.
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