Россиянок отказались регистрировать на рейс в Тбилиси без грузинской визы

Двух гражданок России не стали регистрировать на рейс Буэнос-Айрес — Тбилиси без грузинской визы, хотя между РФ и Грузией действует безвизовый режим. В итоге пришлось покупать дополнительные билеты на самолет, пожаловалась одна из пострадавших пассажирок.
«Мы подошли к стойке регистрации в аэропорту Буэнос-Айреса, показали наши билеты. Тогда нас начали спрашивать по поводу визы. Я объяснила, что нам она не нужна, однако сотрудники сказали — нет, вам нужна будет виза после года пребывания в Тбилиси», — пояснила собеседница РИА Новостей.
Россиянки заявили, что не собираются оставаться в Грузии год, а придумают способ как добраться до России. Позже от них стали требовать подтверждение того, что они улетят из страны. Это было аргументировано штрафными санкциями для сотрудников от авиакомпании Turkish Airlines. В итоге были куплены билеты из Грузии в РФ.
С мая прошлого года число инцидентов со снятыми с рейсов перевозчика россиянами заметно снизилось. Хотя и не исчезло полностью. Об одном таком эпизоде рассказывал телеканал 360. Тенденцию отчасти объясняет выбор пассажиров, которые предпочли летать самолетами других авиакомпаний. Ранее стало известно, что граждан РФ не пускают на рейсы Turkish Airlines в Мексику из-за давления американских властей, напоминает «Национальная служба новостей».
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