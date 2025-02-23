Еще одна категория россиян получит повышенную пенсию в марте

В марте текущего года будут увеличены пенсии у граждан России, которым исполнилось 80 лет в феврале. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, прирост пенсионных выплат составит более 10 тысяч рублей.
«Во-первых, будет удвоена фиксированная выплата: это значит, что к пенсии они дополнительно получат 8907,7 рубля. Во-вторых, с 80 лет всем пенсионерам полагается компенсационная доплата за уход за нетрудоспособными гражданами в размере 1314 рублей» — отметил Балынин в интервью «Российской газете».
Эксперт обратил внимание на то, что страховые пенсии у пенсионеров, отметивших свой 80-летний юбилей в феврале, увеличиваются уже третий месяц подряд. Таким образом, к марту 2025 года размер пенсии по сравнению с декабрем 2024 года вырос почти на 14 тысяч рублей.
Также в марте проиндексируют выплаты военным пенсионерам, которые ранее увеличили на 5,1% в октябре, что оказалось ниже реальной инфляции. Было принято решение о дополнительном увеличении пенсий на 4,4% до 9,5%, передает «Царьград».
Ранее стало известно, что самозанятые граждане России имеют возможность за 35 лет накопить на пенсию сумму от 13,8 до 48,7 тысячи рублей, при условии добровольных взносов в Социальный фонд страны. В 2025 году минимальный ежегодный взнос для самозанятых в рамках системы добровольного участия в обязательном пенсионном страховании составит 59 241,60 рублей, что эквивалентно месячной сумме в размере 4 936,80 рублей.
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