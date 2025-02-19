Экономист раскрыл, кто сможет получить пенсию 50 тысяч рублей

Самозанятые россияне могут за 35 лет сформировать пенсионные накопления на сумму от 13,8 до 48,7 тысяч рублей, если будут добровольно делать взносы в Социальный фонд России. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
В 2025 году для самозанятых граждан минимальный взнос в систему добровольного участия в обязательном пенсионном страховании составит 59 241,60 рубля в год (4 936,80 рубля в месяц). Максимальный размер взноса будет равен 473 932,80 рубля в год (39 494,4 рубля в месяц). При уплате минимального взноса на счет самозанятого будет зачислено 0,975 пенсионных коэффициентов, тогда как при уплате максимального взноса количество коэффициентов увеличится до 7,799.
«Если 35 лет добровольно уплачивать взносы, при минимальном платеже страховая пенсия составит 13879,37 рубля, а при максимальном — 48675,97 рубля», — заявил Балынин. Его слова приводит «Газета.Ru».
Экономист отметил, что деньги можно размещать и на накопительном счете, однако перспективы по ставкам в долгосрочной перспективе остаются неопределенными. В то же время, стоимость пенсионного балла и фиксированная выплата по страховой пенсии подлежат ежегодной индексации, которая не уступает уровню инфляции. Это является надежным механизмом защиты пенсионных прав от инфляционных процессов. Игорь Балынин дополнил, что средства на накопительных счетах и банковских вкладах имеют свойство исчерпываться, тогда как страховая пенсия по старости выплачивается на протяжении всей жизни. При условии максимальных взносов размер пенсии может достигать приблизительно 49 тысяч рублей и будет индексироваться в соответствии с уровнем инфляции.
По словам экономиста, для участия в программе добровольного пенсионного страхования необходимо не только лично посещать подразделения Социального фонда, но также можно воспользоваться порталом «Госуслуг». Балынин подчеркнул, что самозанятость для многих россиян является не только основным способом ведения деятельности, но и дополнением к основной работе наемного сотрудника, при которой работодатель уплачивает страховые взносы, способствуя формированию страхового стажа и пенсионных прав.
Ранее сообщалось, что российские пенсионеры могут получать доплаты к пенсии в зависимости региона проживания, стажа и профессии. Депутат Госдумы Никита Чаплин отметил, что особое внимание уделяется таким доплатам к пенсии, как районные коэффициенты и северные надбавки. Также предусмотрены особые выплаты для отдельных категорий граждан, в том числе для лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, и для Героев Труда.
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