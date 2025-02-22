В Академическом районе Екатеринбурга 55-летний мужчина на Kia Optima сбил двух 8-летних девочек, которые случайно с горки съехали на дорогу. Детей доставили в больницу с травмами, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«На ул. Академика Сахарова, 45 произошел дорожный инцидент: водитель автомобиля Kia Optima, двигаясь по проезду к строительной площадке Преображенского парка, совершил наезд на двух девочек, катавшихся на тюбингах. Девочки восьми лет, находясь под присмотром родителей, скатывались с горки. По трагической случайности, они оказались на проезжей части, где ехал автомобиль», — пояснили в telegram-канале ведомства.
Девочкам оказывают помощь в больнице. Водитель с 25-летним опытом сказал полицейским, что двигался около 15 километров в час и не успел резко остановиться. Мужчина был трезв. Родители же были уверены в безопасности горки, так как дорога находится в другой стороне.
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