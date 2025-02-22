22 февраля 2025
21 февраля 2025

В Екатеринбурге иномарка сбила 8-летних девочек на тюбинге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочки скатились с горки на проезжую часть (архивное фото)
Девочки скатились с горки на проезжую часть (архивное фото) Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга 55-летний мужчина на Kia Optima сбил двух 8-летних девочек, которые случайно с горки съехали на дорогу. Детей доставили в больницу с травмами, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«На ул. Академика Сахарова, 45 произошел дорожный инцидент: водитель автомобиля Kia Optima, двигаясь по проезду к строительной площадке Преображенского парка, совершил наезд на двух девочек, катавшихся на тюбингах. Девочки восьми лет, находясь под присмотром родителей, скатывались с горки. По трагической случайности, они оказались на проезжей части, где ехал автомобиль», — пояснили в telegram-канале ведомства.

Девочкам оказывают помощь в больнице. Водитель с 25-летним опытом сказал полицейским, что двигался около 15 километров в час и не успел резко остановиться. Мужчина был трезв. Родители же были уверены в безопасности горки, так как дорога находится в другой стороне.

Водитель Kia Optima сбил девочек, которые съехали с горки в Преображенском парке
Водитель Kia Optima сбил девочек, которые съехали с горки в Преображенском парке
Фото:

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В Академическом районе Екатеринбурга 55-летний мужчина на Kia Optima сбил двух 8-летних девочек, которые случайно с горки съехали на дорогу. Детей доставили в больницу с травмами, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «На ул. Академика Сахарова, 45 произошел дорожный инцидент: водитель автомобиля Kia Optima, двигаясь по проезду к строительной площадке Преображенского парка, совершил наезд на двух девочек, катавшихся на тюбингах. Девочки восьми лет, находясь под присмотром родителей, скатывались с горки. По трагической случайности, они оказались на проезжей части, где ехал автомобиль», — пояснили в telegram-канале ведомства. Девочкам оказывают помощь в больнице. Водитель с 25-летним опытом сказал полицейским, что двигался около 15 километров в час и не успел резко остановиться. Мужчина был трезв. Родители же были уверены в безопасности горки, так как дорога находится в другой стороне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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