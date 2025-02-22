Челябинский губернатор Текслер сравнил бойцов СВО с фронтовиками ВОВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сравнил участников спецоперации с фронтовиками Великой Отечественной войны. Об этом он заявил в своем поздравлении с Днем защитника Отечества.
«Сегодня новое поколение защитников с оружием в руках сражается за родную землю. Участники СВО стали истинными наследниками фронтовиков ВОВ, их достойными продолжателями. В этой преемственности — залог непобедимости России», — говорится в поздравлении Текслера, опубликованном на сайте губернатора Челябинской области.
Глава региона отметил, что символично, что 2025 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом защитника Отечества и 80-летия Победы в ВОВ. Всем защитникам Отечества Текслер пожелал крепкого здоровья, стойкости и семейного благополучия.
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