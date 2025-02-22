22 февраля 2025
21 февраля 2025

Челябинский губернатор Текслер сравнил бойцов СВО с фронтовиками ВОВ

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор поздравил всех воинов с 23 февраля
Губернатор поздравил всех воинов с 23 февраля Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сравнил участников спецоперации с фронтовиками Великой Отечественной войны. Об этом он заявил в своем поздравлении с Днем защитника Отечества. 

«Сегодня новое поколение защитников с оружием в руках сражается за родную землю. Участники СВО стали истинными наследниками фронтовиков ВОВ, их достойными продолжателями. В этой преемственности — залог непобедимости России», — говорится в поздравлении Текслера, опубликованном на сайте губернатора Челябинской области. 

Глава региона отметил, что символично, что 2025 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом защитника Отечества и 80-летия Победы в ВОВ. Всем защитникам Отечества Текслер пожелал крепкого здоровья, стойкости и семейного благополучия.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сравнил участников спецоперации с фронтовиками Великой Отечественной войны. Об этом он заявил в своем поздравлении с Днем защитника Отечества.  «Сегодня новое поколение защитников с оружием в руках сражается за родную землю. Участники СВО стали истинными наследниками фронтовиков ВОВ, их достойными продолжателями. В этой преемственности — залог непобедимости России», — говорится в поздравлении Текслера, опубликованном на сайте губернатора Челябинской области.  Глава региона отметил, что символично, что 2025 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом защитника Отечества и 80-летия Победы в ВОВ. Всем защитникам Отечества Текслер пожелал крепкого здоровья, стойкости и семейного благополучия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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