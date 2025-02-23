Слуцкий рассказал о нелегальном хостеле с мигрантами в подмосковном гараже

В Госдуме требуют проверки незаконного хостела в Солнечногорске. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, обращение с требованием провести проверку будет направлено начальнику ГУВД Московской области.
«Вместо того, чтобы ликвидировать незаконный хостел, они выносят предупреждение о возможном отъеме земли давно существующему кооперативу. Но с этим вопросом мы в ближайшее время разберемся», — сказал Слуцкий «Парламентской газете». Он заявил о своем намерении направить официальное письмо руководителю Главного управления внутренних дел Московской области с просьбой организовать проверку в связи с деятельностью незаконно функционирующего хостела.
Житель города Солнечногорск обратился к депутату с жалобой на хостел для мигрантов, который расположен в гаражном кооперативе «Исток-96». По словам мужчины, в этом хостеле проживают примерно 100 иностранных граждан. Он утверждает, что мигранты употребляют алкоголь и наркотики, а также участвуют в скандалах и драках. Попытки обратиться с жалобами в местную администрацию не привели к решению проблемы. В ответ чиновники лишь отправляют владельцам предупреждения о нецелевом использовании земельного участка, не предпринимая мер по закрытию нелегального хостела.
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