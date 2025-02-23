В ЕС разработали план по отправке военных на Украину, в нем фигурирует Трамп

Великобритания и Франция планируют разместить до 30 000 европейских миротворцев на Украине, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. Об этом сообщают европейские официальные лица.
«Великобритания и Франция разрабатывают план по размещению до 30 000 европейских миротворцев на Украине, если Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня», — передает слова чиновников издание Wall Street Journal. Источники указывают, что для обеспечения безопасности могут быть использованы системы противовоздушной обороны, которые уже размещены в Европе.
По мнению чиновников, реализация европейского предложения зависит от возможности убедить американского президента Дональда Трампа согласиться на ограниченное участие вооруженных сил США, которое британские представители определяют как «поддержку». Это необходимо для обеспечения защиты европейских военных контингентов на территории Украины в случае возникновения угрозы их безопасности.
Ранее стало известно, что Европа рассматривает планы по размещению на территории Украины от 25 до 30 тысяч военнослужащих. При этом подчеркивается, что военные не будут размещены в непосредственной близости от линии фронта, передает «Царьград».
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