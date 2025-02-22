22 февраля 2025
21 февраля 2025

Губернатор ХМАО поздравил югорчан с праздником мужества и чести. Видео

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Кухарук подчеркнул важность единства югорчан и всей страны для победы над врагом
Кухарук подчеркнул важность единства югорчан и всей страны для победы над врагом Фото:

Глава Югры Руслан Кухарук в День защитников Отечества поздравил земляков с важной датой. Он назвал этот день праздником мужества и чести, а поддержка бойцов СВО для региона стала важным приоритетом.

«Уважаемые защитники Отечества. Поздравляю вас с праздником мужества и чести и безграничной преданности Родине! 23 февраля мы отдаем дань уважения всем, кто защищал и защищает нашу страну», — поделился Кухарук в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что вместе, в единстве страна преодолеет все испытания, а поддержка в тылу бойцов и их семей — один из важных приоритетов региона. «Гордимся нашими воинами. С праздником! С Днем защитника Отечества!» — заключил в своей речи Кухарук.

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Глава Югры Руслан Кухарук в День защитников Отечества поздравил земляков с важной датой. Он назвал этот день праздником мужества и чести, а поддержка бойцов СВО для региона стала важным приоритетом. «Уважаемые защитники Отечества. Поздравляю вас с праздником мужества и чести и безграничной преданности Родине! 23 февраля мы отдаем дань уважения всем, кто защищал и защищает нашу страну», — поделился Кухарук в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что вместе, в единстве страна преодолеет все испытания, а поддержка в тылу бойцов и их семей — один из важных приоритетов региона. «Гордимся нашими воинами. С праздником! С Днем защитника Отечества!» — заключил в своей речи Кухарук.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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