Глава Югры Руслан Кухарук в День защитников Отечества поздравил земляков с важной датой. Он назвал этот день праздником мужества и чести, а поддержка бойцов СВО для региона стала важным приоритетом.
«Уважаемые защитники Отечества. Поздравляю вас с праздником мужества и чести и безграничной преданности Родине! 23 февраля мы отдаем дань уважения всем, кто защищал и защищает нашу страну», — поделился Кухарук в своем telegram-канале.
Он подчеркнул, что вместе, в единстве страна преодолеет все испытания, а поддержка в тылу бойцов и их семей — один из важных приоритетов региона. «Гордимся нашими воинами. С праздником! С Днем защитника Отечества!» — заключил в своей речи Кухарук.
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