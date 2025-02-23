Над Крымом сбит украинский беспилотник

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Украинский БПЛА уничтожен над территорией Крыма
Украинский БПЛА уничтожен над территорией Крыма Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силы ПВО РФ сбили украинский беспилотник над Крымом. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

«Около 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым», — передает Минобороны. Сообщение опубликовано в  telegram-канале ведомства. 

В ночь на 23 февраля было зарегистрировано 20 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые были успешно перехвачены российскими системами противовоздушной обороны над территориями шести регионов страны. К утру количество уничтоженных беспилотников увеличилось еще на десять.

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Силы ПВО РФ сбили украинский беспилотник над Крымом. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации. «Около 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым», — передает Минобороны. Сообщение опубликовано в  telegram-канале ведомства.  В ночь на 23 февраля было зарегистрировано 20 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые были успешно перехвачены российскими системами противовоздушной обороны над территориями шести регионов страны. К утру количество уничтоженных беспилотников увеличилось еще на десять.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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