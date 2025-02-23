Песков раскрыл, о чем договорились Путин и Трамп по Украине

В ходе телефонной беседы президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп достигли соглашения о том, что проведение мирных переговоров по ситуации на Украине является возможным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Путин и Трамп в ходе телефонного разговора договорились о возможности и целесообразности мирных переговоров по Украине», — рассказал Песков автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста.
Песков также отметил, что для России крайне важно, чтобы никакие препятствия не мешали осуществлению политической воли лидеров двух государств, направленной на начало процесса мирного урегулирования. По его словам, Россия продолжает оставаться открытой для диалога.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.