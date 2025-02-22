22 февраля 2025

Полиция наказала родителей ученика, который держал в страхе детей элитной гимназии в Кургане

В Кургане полиция наказала родителей буйного ученика из гимназии №47
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция приняла меры в отношении родителей нарушителя
Полиция приняла меры в отношении родителей нарушителя Фото:

В Кургане родителей буйного ученика, державшего в страхе ребят в гимназии №47, полиция привлекла к ответственности. Об этом URA.RU сообщили представители УМВД России по Курганской области.

«Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности отца и мать несовершеннолетнего, который нарушал общественный порядок в образовательном учреждении. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав города Кургана», — рассказали в полиции.

Ранее в гимназии №47 после массовых жалоб родителей на неадекватного ученика прошли проверки. В соцсетях сообщалось, что школьник якобы третирует детей, запугивает одноклассников, носит в школу ножи, доводит учителей. Родители утверждали, что руководство принимает недостаточно мер, из-за чего дети боялись идти в школу.

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В Кургане родителей буйного ученика, державшего в страхе ребят в гимназии №47, полиция привлекла к ответственности. Об этом URA.RU сообщили представители УМВД России по Курганской области. «Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности отца и мать несовершеннолетнего, который нарушал общественный порядок в образовательном учреждении. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав города Кургана», — рассказали в полиции. Ранее в гимназии №47 после массовых жалоб родителей на неадекватного ученика прошли проверки. В соцсетях сообщалось, что школьник якобы третирует детей, запугивает одноклассников, носит в школу ножи, доводит учителей. Родители утверждали, что руководство принимает недостаточно мер, из-за чего дети боялись идти в школу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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