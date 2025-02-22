Полиция наказала родителей ученика, который держал в страхе детей элитной гимназии в Кургане

В Кургане родителей буйного ученика, державшего в страхе ребят в гимназии №47, полиция привлекла к ответственности. Об этом URA.RU сообщили представители УМВД России по Курганской области.
«Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности отца и мать несовершеннолетнего, который нарушал общественный порядок в образовательном учреждении. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав города Кургана», — рассказали в полиции.
Ранее в гимназии №47 после массовых жалоб родителей на неадекватного ученика прошли проверки. В соцсетях сообщалось, что школьник якобы третирует детей, запугивает одноклассников, носит в школу ножи, доводит учителей. Родители утверждали, что руководство принимает недостаточно мер, из-за чего дети боялись идти в школу.
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