Экс-родственница следователя лишилась дома после его ареста

К председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратилась Анастасия Избенко, бывшая жена брата экс-следователя центрального аппарата ведомства Александра Избенко, который обвиняется в краже вещественных доказательств. Женщина пожаловалась на арест своего дома в Краснодарском крае, который был приобретен законно, и заявила, что экс-следователь не имел к нему никакого отношения.
«К главе СКР Александру Бастрыкину обратилась бывшая жена брата экс-следователя центрального аппарата ведомства Александра Избенко, обвиняемого в краже вещественных доказательств по уголовным делам», — сообщил «Коммерсант». В рамках расследования уголовного дела против полковника юстиции Александра Избенко, который обвиняется в 16 эпизодах присвоения вверенного имущества в крупном и особо крупном размере, следствие наложило арест на банковские счета и имущество его родственников на сумму почти 36 миллионов рублей. Как установил СКР, Избенко присвоил 218 миллионов рублей, которые являлись вещественными доказательствами по уголовным делам, и потратил эти средства на приобретение недвижимости и автомобилей для своих близких.
Среди арестованного имущества оказалась и недвижимость в станице Варениковская Краснодарского края, принадлежащая Анастасии Избенко. Она стала единственной из родственников экс-следователя, кто пришел в суд и возразил против наложения ареста на свое имущество. «Следователь не предоставил никаких доказательств, что дом был приобретен на деньги Александра Избенко, а меня даже не допрашивал», — заявила она.
В своей жалобе женщина утверждает, что сделка по покупке дома площадью 104 квадратных метров за 7,2 миллиона рублей была «абсолютно прозрачной», и предоставила документы, подтверждающие это. Она отметила, что недвижимость была куплена в апреле 2023 года на деньги ее родителей, которые продали свою квартиру в Архангельске за 7,5 миллиона рублей.
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