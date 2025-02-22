Курганцы уступили гостям в трудном матче
новость из сюжетаУспехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ
Команда «Зауралье» в трудном матче отдала победу «Нефтянику» из Альметьевска. Об этом сообщили представители клуба из Кургана.
«ХК „Зауралье“ остался в домашнем матче без набранных очков. Победил в игре действующий обладатель кубка Петрова — клуб „Нефтяник“. Счет матча 3:4 в пользу команды из Альметьевска», — сообщается в telegram-канале ХК «Зауралье».
Голы забили:
- 0:1 – Максим Быков (12:43);
- 1:1 – Павел Пищальников (И. Аввакумом, А. Болтанов, 26:42);
- 2:1 – Григорий Глебов (А. Угольников, П. Тютнев, 29:17, бол.);
- 3:1 – Андрей Ерофеев (В. Антипин, 32:00);
- 3:2 — Максим Лазарев (В. Хлопотов, 45:30, бол.);
- 3:3 — Николай Глухов (М. Мокин, 53:33, бол.);
- 3:4 — Максим Быков (56:45).
Курганцы проиграли в домашнем матче
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