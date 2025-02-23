Мужчина бросил с обрыва кошку, живущую в «Ласточкином гнезде»

Неизвестный мужчина сбросил с обрыва кошку Мусю, которая на протяжении десяти лет жила на территории известного туристического объекта «Ласточкино гнездо». Четвероногая была местной достопримечательностью и встречала гостей на территории замка.
По словам работников «Ласточкиного гнезда», все произошло внезапно и неожиданно: «Неизвестный вначале подошел погладил ее, увидел, что никого нет взял, отнес на смотровую и выкинул», — слова работников telegram-канал «Крым 24».
В настоящее время активисты и общественники приступили к поискам мужчины, совершившего это жестокое деяние. Муся была не просто кошкой, а настоящей достопримечательностью места, встречающей гостей на входе.
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