Мужчина бросил с обрыва кошку, живущую в «Ласточкином гнезде»

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Мужчина сбросил четвероногого жителя «Ласточкиного гнезда»
Мужчина сбросил четвероногого жителя «Ласточкиного гнезда» Фото:

Неизвестный мужчина сбросил с обрыва кошку Мусю, которая на протяжении десяти лет жила на территории известного туристического объекта «Ласточкино гнездо». Четвероногая была местной достопримечательностью и встречала гостей на территории замка.

По словам работников «Ласточкиного гнезда», все произошло внезапно и неожиданно: «Неизвестный вначале подошел погладил ее, увидел, что никого нет взял, отнес на смотровую и выкинул», — слова работников telegram-канал «Крым 24».

В настоящее время активисты и общественники приступили к поискам мужчины, совершившего это жестокое деяние. Муся была не просто кошкой, а настоящей достопримечательностью места, встречающей гостей на входе.

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Неизвестный мужчина сбросил с обрыва кошку Мусю, которая на протяжении десяти лет жила на территории известного туристического объекта «Ласточкино гнездо». Четвероногая была местной достопримечательностью и встречала гостей на территории замка. По словам работников «Ласточкиного гнезда», все произошло внезапно и неожиданно: «Неизвестный вначале подошел погладил ее, увидел, что никого нет взял, отнес на смотровую и выкинул», — слова работников telegram-канал «Крым 24». В настоящее время активисты и общественники приступили к поискам мужчины, совершившего это жестокое деяние. Муся была не просто кошкой, а настоящей достопримечательностью места, встречающей гостей на входе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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