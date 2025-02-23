«Единая Россия» поможет в создании памятника героям Великой отечественной войны

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Партия «Единая Россия» поддержала создание памятника героям ВОВ на Поклонной горе в Москве
Партия «Единая Россия» поддержала создание памятника героям ВОВ на Поклонной горе в Москве Фото:

Партия «Единая Россия» поддержала создание народного памятника на Поклонной горе в Москве в честь Героев Великой Отечественной войны. Он войдет в экспозицию Музея Победы в столице России. Отлив более тонны монет для памятника произошел в рамках мероприятий ко Дню защитника Отечества.

«На Поклонной Горе в День защитника Отечества состоялся торжественный отлив более тонны монет для памятника в честь Героев Великой Отечественной войны в рамках благотворительного проекта „Живая память благодарных поколений“», — сообщила пресс-служба партии. Информацию об этом представители ЕР разместили на своем официальном сайте.

Председатель Высшего совета партии Борис Грызлов подчеркнул значимость данного проекта и поддержку его президентом России Владимиром Путиным. «Проект по-настоящему показывает уникальную связь между народами России и Беларуси. Наша общая история, коллективная память и благодарность предкам за освобождение мира от фашизма предопределяют характер наших братских отношений сегодня... Задача нашей партии, как движущей политической силы президента, — содействовать успешному тиражированию таких проектов на территории страны», — заявил Грызлов.

Инициатива «Живая память благодарных поколений» началась в Беларуси благодаря благотворительному фонду Алексея Талая. Похожие памятные знаки уже установлены в Минске и Бресте.

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Партия «Единая Россия» поддержала создание народного памятника на Поклонной горе в Москве в честь Героев Великой Отечественной войны. Он войдет в экспозицию Музея Победы в столице России. Отлив более тонны монет для памятника произошел в рамках мероприятий ко Дню защитника Отечества. «На Поклонной Горе в День защитника Отечества состоялся торжественный отлив более тонны монет для памятника в честь Героев Великой Отечественной войны в рамках благотворительного проекта „Живая память благодарных поколений“», — сообщила пресс-служба партии. Информацию об этом представители ЕР разместили на своем официальном сайте. Председатель Высшего совета партии Борис Грызлов подчеркнул значимость данного проекта и поддержку его президентом России Владимиром Путиным. «Проект по-настоящему показывает уникальную связь между народами России и Беларуси. Наша общая история, коллективная память и благодарность предкам за освобождение мира от фашизма предопределяют характер наших братских отношений сегодня... Задача нашей партии, как движущей политической силы президента, — содействовать успешному тиражированию таких проектов на территории страны», — заявил Грызлов. Инициатива «Живая память благодарных поколений» началась в Беларуси благодаря благотворительному фонду Алексея Талая. Похожие памятные знаки уже установлены в Минске и Бресте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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