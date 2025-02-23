Кому и на сколько повысят пенсии и пособия с 1 марта: условия надбавок

Размер пенсии у некоторых категорий россиян вырастет с 1 марта. Индексация коснется и пособий по беременности и родам. Это станет одной из самых значительных индексаций за последние годы, как отмечают специалисты в области социальной политики. На сколько изменятся социальные выплаты — в материале URA.RU.
Кто получит прибавку к пенсии
Военные пенсии
Индексация пенсий происходит в зависимости от уровня инфляции. С 1 марта 2025 года вырастут пенсии военных и тех, кто к ним приравнивается. Прибавку получат вдовы военнослужащих, а также силовики, вышедшие на пенсию. Об этом порталу Bankiros.ru рассказывал кандидат экономических наук, доцент Экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Он отметил, что в последний раз пенсия этой категории граждан была проиндексирована в октябре 2024 года. С 1 марта выплата будет проиндексирована на 4,4%, что с учетом предыдущего повышения составит 9,5%.
Пенсия в честь 80-летия
Россиянам, отметившим 80-летие, в марте 2025 года поднимут фиксированную выплату. По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, размер прибавки составит более 10 тысяч рублей. До 8907,7 рублей будет увеличена фиксированная выплата.
Во-вторых, всем пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, полагается компенсационная выплата в размере 1314 рублей. Таким образом дополнительно пенсионер получит 10 221,7 рублей, рассказал Балынин в интервью Российской газете.
Пенсионеры с инвалидностью
Пенсионеры, получившие инвалидность первой группы, получат фиксированную выплату, которая с 1 марта 2025 года также будет увеличена. Ее сумма вырастет в два раза — до 17,8 тысячи рублей.
Уволившимся пенсионерам увеличат выплату
В начале 2025 года, напоминает Гиринский, работающим пенсионерам проиндексировали выплату. Те, кто решил попрощаться с рабочим местом в феврале, в марте получат проиндексированную выплату.
Пособия по беременности и родам
Начиная с 1 марта в силу вступает в силу новый закон, предусматривающий увеличение размера пособия по беременности и родам для женщин, уволенных в результате ликвидации предприятий или прекращения деятельности индивидуальных предпринимателей, нотариусов и адвокатов. Согласно Федеральному закону, размер данного пособия будет повышен до уровня регионального прожиточного минимума. Ранее выплаты составляли всего 920 рублей.
Отец ребенка может претендовать на получение материнского капитала, если ему перейдут права на материнский сертификат от матери. Важно отметить, что факт оформления материнским капиталом самой женщиной не имеет значения. Решающим является наличие у нее права на получение этого сертификата, которое может быть передано отцу. Есть еще один случай, при котором отец также может претендовать на получение материнского капитала — если он является единственным усыновителем ребенка.
Как «стать» инвалидом
С 1 марта в России вступает в силу новый порядок признания человека инвалидом. Основными изменениями стали корректировка правил прохождения медико-социальной экспертизы и введение системы целевых реабилитационных групп (ЦРГ).
В зависимости от структуры и степени стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности, теперь человеку, признанному инвалидом, будут определяться одна или несколько ЦРГ. Эти группы устанавливаются на срок присвоения группы инвалидности или категории «ребенок-инвалид».
Введение ЦРГ предназначено для более точной адаптации реабилитационных программ в соответствии с индивидуальными нуждами инвалидов. Это изменение направлено на улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, а также на обеспечение их более эффективной социальной интеграции.
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