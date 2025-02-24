Свыше шести миллионов жителей Украины покинули страну и живут в качестве беженцев за границей. Военные потери скрываются, цифры по погибшим и раненым значительно разнятся, но они катастрофические. Об этом пишет агентство Reuters.
«Тысячи граждан Украины погибли и более шести миллионов живут в качестве беженцев за границей. Военные потери были катастрофическими, хотя они остаются тщательно охраняемым секретом. Публичные западные оценки, основанные на отчетах разведки, сильно разнятся, но большинство говорит, что сотни тысяч были убиты или ранены в ходе боев», — говорится в материале Reuters.
По данным Минобороны РФ, около 100 тысяч украинских военнослужащих покинули свои позиции, а ежемесячные потери ВСУ оцениваются в примерно 50 тысяч человек. Советник президента США по Украине Кит Келлог сравнил потери ВСУ с общими потерями США в Корейской и Вьетнамской войнах, подчеркивая серьезность и масштабы конфликта.
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