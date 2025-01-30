В Минобороны РФ рассказали о количестве потерь и дезертиров в ВСУ

Минобороны: 100 тысяч украинцев дезертировали, 50 тысяч ежемесячно гибнут
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Несмотря на рост призывной активности, число новобранцев ВСУ не превышает 30 тысяч в месяц
Несмотря на рост призывной активности, число новобранцев ВСУ не превышает 30 тысяч в месяц Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Примерно 100 тысяч военнослужащих ВСУ покинули свои позиции, а ежемесячные потери украинской армии оцениваются в примерно 50 тысяч человек. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Около 100 тысяч украинских военнослужащих, по официальным данным, самовольно оставили свои воинские части и пустились в бегство», — говорится в сообщении Минобороны. Также в ведомстве добавили, что ежемесячные потери ВСУ составляют примерно 50 тысяч человек. Даже с ростом призывной активности по всей Украине число новобранцев не превышает 30 тысяч в месяц, и они направляются на фронт без надлежащей подготовки, заключили в Минобороны.

Советник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что потери ВСУ превышают общие потери США в Корейской и Вьетнамской войнах. Он подчеркнул серьезность конфликта, сравнив его с крупными военными событиями XX века.

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Примерно 100 тысяч военнослужащих ВСУ покинули свои позиции, а ежемесячные потери украинской армии оцениваются в примерно 50 тысяч человек. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Около 100 тысяч украинских военнослужащих, по официальным данным, самовольно оставили свои воинские части и пустились в бегство», — говорится в сообщении Минобороны. Также в ведомстве добавили, что ежемесячные потери ВСУ составляют примерно 50 тысяч человек. Даже с ростом призывной активности по всей Украине число новобранцев не превышает 30 тысяч в месяц, и они направляются на фронт без надлежащей подготовки, заключили в Минобороны. Советник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что потери ВСУ превышают общие потери США в Корейской и Вьетнамской войнах. Он подчеркнул серьезность конфликта, сравнив его с крупными военными событиями XX века.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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