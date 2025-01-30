Примерно 100 тысяч военнослужащих ВСУ покинули свои позиции, а ежемесячные потери украинской армии оцениваются в примерно 50 тысяч человек. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Около 100 тысяч украинских военнослужащих, по официальным данным, самовольно оставили свои воинские части и пустились в бегство», — говорится в сообщении Минобороны. Также в ведомстве добавили, что ежемесячные потери ВСУ составляют примерно 50 тысяч человек. Даже с ростом призывной активности по всей Украине число новобранцев не превышает 30 тысяч в месяц, и они направляются на фронт без надлежащей подготовки, заключили в Минобороны.
Советник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что потери ВСУ превышают общие потери США в Корейской и Вьетнамской войнах. Он подчеркнул серьезность конфликта, сравнив его с крупными военными событиями XX века.
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