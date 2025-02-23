Курганцы раскупили самые дорогие билеты на концерт Анны Асти

Жители Кургана раскупили самые дорогие билеты на концерт Анны Асти, который состоится в начале марта в Ледовом дворце им. Парышева. На сайте певицы, где их цена варьируется от 5000 до 7500 рублей, осталось всего три билета за максимальную стоимость.
«Стоимость билетов в центральном секторе составляет 7500 рублей, осталось три билета. В угловых секторах свободных мест не осталось», — указано на сайте Анны Асти.
В боковых секторах еще можно приобрести билеты стоимостью от 5500 до 6500 рублей. Самые дешевые билеты на танцполе — за 5000 рублей, их осталось 61.
В Кургане, помимо концерта Анны Асти, также планируется весенний бал с участием зауральского симфонического оркестра и вокалистов Курганской филармонии. На музыкальном мероприятии, которое ожидается в марте, будут фуршет, показательные номера, а также флэшмоб.
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