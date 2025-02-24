Россиянам рассказали о сокращенных выходных

В 2025 году 8 марта выпадает на субботу. Однако трехдневного отдыха в связи с Международным женским днем не будет из-за переноса выходного на 13 июня. Об этом рассказала эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова.
«На 8 марта длинных выходных в этом году не будет несмотря на то, что праздничная дата выпала на субботу. Этот день отдыха перенесен на июнь», — пояснила Владимирова в беседе с РИА Новости.
Выходной день по постановлению правительства был перенесен на пятницу, 13 июня. Это решение позволит россиянам отдохнуть на четырехдневных выходных в честь Дня России. 7 марта будет сокращенным рабочим днем на один час, пишет 360.ru.
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