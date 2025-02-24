Россиянам рассказали о сокращенных выходных

Юрист Владимирова: выходной с 8 марта перенесли на 13 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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В честь 8 марта не будет трех выходных
В честь 8 марта не будет трех выходных Фото:

В 2025 году 8 марта выпадает на субботу. Однако трехдневного отдыха в связи с Международным женским днем не будет из-за переноса выходного на 13 июня. Об этом рассказала эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова.

«На 8 марта длинных выходных в этом году не будет несмотря на то, что праздничная дата выпала на субботу. Этот день отдыха перенесен на июнь», — пояснила Владимирова в беседе с РИА Новости.

Выходной день по постановлению правительства был перенесен на пятницу, 13 июня. Это решение позволит россиянам отдохнуть на четырехдневных выходных в честь Дня России. 7 марта будет сокращенным рабочим днем на один час, пишет 360.ru.

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В 2025 году 8 марта выпадает на субботу. Однако трехдневного отдыха в связи с Международным женским днем не будет из-за переноса выходного на 13 июня. Об этом рассказала эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова. «На 8 марта длинных выходных в этом году не будет несмотря на то, что праздничная дата выпала на субботу. Этот день отдыха перенесен на июнь», — пояснила Владимирова в беседе с РИА Новости. Выходной день по постановлению правительства был перенесен на пятницу, 13 июня. Это решение позволит россиянам отдохнуть на четырехдневных выходных в честь Дня России. 7 марта будет сокращенным рабочим днем на один час, пишет 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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