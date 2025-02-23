В Кургане на улице задержали мужчину, угрожавшего пистолетом незнакомой женщине

В Кургане сотрудники полиции возле киоска с фастфудом задержали пьяного 38-летнего мужчину, который угрожал пневматическим пистолетом незнакомой женщине. Об этом сообщает УМВД.
«У киоска быстрого питания находился 38-летний мужчина, который напугал 41-летнюю женщину. Она подъехала на своем автомобиле к киоску. Хулиган стал провоцировать ее на конфликт, но она не реагировала. Тогда он направил в ее сторону пневматический пистолет», — сообщили в УМВД.
Прибывший на место наряд задержал злоумышленника. Им оказался местный житель. Он был пьян, когда размахивал пистолетом. Оружие у него изъято. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Фигуранту грозит до семи лет колонии.
В последнее время в Кургане участились случаи хулиганских действий и преступлений. Ранее в городе были задержаны два молодых человека за избиение и грабеж подростка.
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