23 февраля 2025
22 февраля 2025

В Кургане на улице задержали мужчину, угрожавшего пистолетом незнакомой женщине

© Служба новостей «URA.RU»
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Хулиган с пистолетом провоцировал женщину на конфликт
Хулиган с пистолетом провоцировал женщину на конфликт Фото:

В Кургане сотрудники полиции возле киоска с фастфудом задержали пьяного 38-летнего мужчину, который угрожал пневматическим пистолетом незнакомой женщине. Об этом сообщает УМВД.

«У киоска быстрого питания находился 38-летний мужчина, который напугал 41-летнюю женщину. Она подъехала на своем автомобиле к киоску. Хулиган стал провоцировать ее на конфликт, но она не реагировала. Тогда он направил в ее сторону пневматический пистолет», — сообщили в УМВД.

Прибывший на место наряд задержал злоумышленника. Им оказался местный житель. Он был пьян, когда размахивал пистолетом. Оружие у него изъято. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Фигуранту грозит до семи лет колонии.

В последнее время в Кургане участились случаи хулиганских действий и преступлений. Ранее в городе были задержаны два молодых человека за избиение и грабеж подростка.

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В Кургане сотрудники полиции возле киоска с фастфудом задержали пьяного 38-летнего мужчину, который угрожал пневматическим пистолетом незнакомой женщине. Об этом сообщает УМВД. «У киоска быстрого питания находился 38-летний мужчина, который напугал 41-летнюю женщину. Она подъехала на своем автомобиле к киоску. Хулиган стал провоцировать ее на конфликт, но она не реагировала. Тогда он направил в ее сторону пневматический пистолет», — сообщили в УМВД. Прибывший на место наряд задержал злоумышленника. Им оказался местный житель. Он был пьян, когда размахивал пистолетом. Оружие у него изъято. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Фигуранту грозит до семи лет колонии. В последнее время в Кургане участились случаи хулиганских действий и преступлений. Ранее в городе были задержаны два молодых человека за избиение и грабеж подростка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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