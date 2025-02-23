В Челябинской области водитель насмерть сбил пешехода на темной трассе

В Верхнеуральском районе Челябинской области вечером 23 февраля водитель сбил идущего по дороге мужчину. Он скончался, рассказали URA.RU в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«В воскресенье, 23 февраля, около 20:00 часов на автодороге „обход г. Магнитогорска“ водитель автомобиля „Форд Фокус“ соверши наезд на пешехода. Он двигался по проезжей части в попутном направлении в темное время суток», — сообщили в ведомстве.
Мужчина скончался на месте. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего и призывают водителей быть внимательнее на дороге.
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