23 февраля 2025
22 февраля 2025

В Челябинской области водитель насмерть сбил пешехода на темной трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Госавтоинспекция выясняет обстоятельства случившегося на челябинской трассе
Госавтоинспекция выясняет обстоятельства случившегося на челябинской трассе Фото:

В Верхнеуральском районе Челябинской области вечером 23 февраля водитель сбил идущего по дороге мужчину. Он скончался, рассказали URA.RU в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«В воскресенье, 23 февраля, около 20:00 часов на автодороге „обход г. Магнитогорска“ водитель автомобиля „Форд Фокус“ соверши наезд на пешехода. Он двигался по проезжей части в попутном направлении в темное время суток», — сообщили в ведомстве.

Мужчина скончался на месте. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего и призывают водителей быть внимательнее на дороге. 

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В Верхнеуральском районе Челябинской области вечером 23 февраля водитель сбил идущего по дороге мужчину. Он скончался, рассказали URA.RU в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «В воскресенье, 23 февраля, около 20:00 часов на автодороге „обход г. Магнитогорска“ водитель автомобиля „Форд Фокус“ соверши наезд на пешехода. Он двигался по проезжей части в попутном направлении в темное время суток», — сообщили в ведомстве. Мужчина скончался на месте. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего и призывают водителей быть внимательнее на дороге. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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