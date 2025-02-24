ВСУ потеряли больше миллиона бойцов с начала спецоперации на Украине

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ВСУ потеряли миллион бойцов на фронте СВО
ВСУ потеряли миллион бойцов на фронте СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ потеряли около 1,08 миллиона бойцов убитыми и ранеными с начала СВО. Об этом сообщили в СМИ.

«Потери ВСУ с начала специальной военной операции составили около 1,08 миллиона военных», — сообщает ТАСС по результатам своих подсчетов. Отмечается, что в это число входят и убитые, и раненые. Из общего количества потерь более 60 тысяч — в Курской области.

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ВСУ потеряли около 1,08 миллиона бойцов убитыми и ранеными с начала СВО. Об этом сообщили в СМИ. «Потери ВСУ с начала специальной военной операции составили около 1,08 миллиона военных», — сообщает ТАСС по результатам своих подсчетов. Отмечается, что в это число входят и убитые, и раненые. Из общего количества потерь более 60 тысяч — в Курской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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