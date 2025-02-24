ВСУ потеряли больше миллиона бойцов с начала спецоперации на Украине

ВСУ потеряли миллион бойцов на фронте СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ потеряли около 1,08 миллиона бойцов убитыми и ранеными с начала СВО. Об этом сообщили в СМИ.
«Потери ВСУ с начала специальной военной операции составили около 1,08 миллиона военных», — сообщает ТАСС по результатам своих подсчетов. Отмечается, что в это число входят и убитые, и раненые. Из общего количества потерь более 60 тысяч — в Курской области.
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