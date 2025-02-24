Украина атаковала Россию десятками БПЛА

В ночь на 24 февраля над территорией России были сбиты 22 дрона ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Попытки применения беспилотников зафиксированы в нескольких регионах страны.
«... дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата...» — написали в telegram-канале военного ведомства. Большая часть уничтоженных БПЛА приходится на Орловскую область — здесь было сбито 16 дронов. Также три беспилотника были ликвидированы над Брянской областью, два — над Рязанской и один над полуостровом Крым.
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