Украина атаковала Россию десятками БПЛА

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Над РФ уничтожено 22 дрона ВСУ
Над РФ уничтожено 22 дрона ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 24 февраля над территорией России были сбиты 22 дрона ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Попытки применения беспилотников зафиксированы в нескольких регионах страны.

«... дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата...» — написали в telegram-канале военного ведомства. Большая часть уничтоженных БПЛА приходится на Орловскую область — здесь было сбито 16 дронов. Также три беспилотника были ликвидированы над Брянской областью, два — над Рязанской и один над полуостровом Крым.

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В ночь на 24 февраля над территорией России были сбиты 22 дрона ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Попытки применения беспилотников зафиксированы в нескольких регионах страны. «... дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата...» — написали в telegram-канале военного ведомства. Большая часть уничтоженных БПЛА приходится на Орловскую область — здесь было сбито 16 дронов. Также три беспилотника были ликвидированы над Брянской областью, два — над Рязанской и один над полуостровом Крым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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