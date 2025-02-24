Губернатор подтвердил пожар на НПЗ в Рязанской области

Силы ПВО сбили украинские дроны в Рязанской области, из-за падения обломков на территории предприятия начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.
«Из-за падения обломков [БПЛА] произошло возгорание на территории одного предприятия», — сообщил Павел Малков в своем telegram-канале. Предварительно, пострадавших нет, материальный ущерб оценивается. На месте работают службы.
Ранее поступила информация о том, что под Рязанью загорелся нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом сообщали telegram-каналы.
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