Губернатор подтвердил пожар на НПЗ в Рязанской области

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В Рязанской области загорелось предприятие после атаки дронов
В Рязанской области загорелось предприятие после атаки дронов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силы ПВО сбили украинские дроны в Рязанской области, из-за падения обломков на территории предприятия начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

«Из-за падения обломков [БПЛА] произошло возгорание на территории одного предприятия», — сообщил Павел Малков в своем telegram-канале. Предварительно, пострадавших нет, материальный ущерб оценивается. На месте работают службы.

Ранее поступила информация о том, что под Рязанью загорелся нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом сообщали telegram-каналы.

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Силы ПВО сбили украинские дроны в Рязанской области, из-за падения обломков на территории предприятия начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков. «Из-за падения обломков [БПЛА] произошло возгорание на территории одного предприятия», — сообщил Павел Малков в своем telegram-канале. Предварительно, пострадавших нет, материальный ущерб оценивается. На месте работают службы. Ранее поступила информация о том, что под Рязанью загорелся нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом сообщали telegram-каналы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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