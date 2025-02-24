Нефтеперерабатывающий завод загорелся после атаки украинских БПЛА

На НПЗ начался пожар, работают экстренные службы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В районе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Рязани начался пожар после атаки дронов ВСУ. Об этом сообщили в telegram-каналах со ссылкой на очевидцев.
«Украинские БПЛА попытались атаковать НПЗ в Рязани <...> В районе предприятия сейчас сильный пожар», — отметили в telegram-канале Shot со ссылкой на местных жителей. По их данным, над городом были слышны взрывы.
На месте работают экстренные службы. Официальной информации о происшествии не поступало.
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