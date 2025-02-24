Нефтеперерабатывающий завод загорелся после атаки украинских БПЛА

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На НПЗ начался пожар, работают экстренные службы
На НПЗ начался пожар, работают экстренные службы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В районе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Рязани начался пожар после атаки дронов ВСУ. Об этом сообщили в telegram-каналах со ссылкой на очевидцев.

«Украинские БПЛА попытались атаковать НПЗ в Рязани <...> В районе предприятия сейчас сильный пожар», — отметили в telegram-канале Shot со ссылкой на местных жителей. По их данным, над городом были слышны взрывы. 

На месте работают экстренные службы. Официальной информации о происшествии не поступало.

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В районе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Рязани начался пожар после атаки дронов ВСУ. Об этом сообщили в telegram-каналах со ссылкой на очевидцев. «Украинские БПЛА попытались атаковать НПЗ в Рязани <...> В районе предприятия сейчас сильный пожар», — отметили в telegram-канале Shot со ссылкой на местных жителей. По их данным, над городом были слышны взрывы.  На месте работают экстренные службы. Официальной информации о происшествии не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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