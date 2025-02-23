В селе Филимоново (Челябинская область) в ночь на 24 февраля пожар унес жизнь 12-летнего мальчика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Загорелся частный дом. До прибытия сотрудников МЧС России пять человек самостоятельно вышли на улицу, они не пострадали. В половине дома проживала многодетная семья. Отец успел вывести мать и 7-летнюю дочь, но из-за сильного задымления спасти 12-летнего сына не смог», — сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС России.
Там отметили, что в дом был оснащен пожарным извещателем. Но из-за ремонта проводки его отключили. Сейчас причина возгорания устанавливается.
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