23 февраля 2025
22 февраля 2025

На пожаре в Челябинской области погиб ребенок. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибывшие на место сотрудник МЧС справились с возгоранием
Прибывшие на место сотрудник МЧС справились с возгоранием Фото:

В селе Филимоново (Челябинская область) в ночь на 24 февраля пожар унес жизнь 12-летнего мальчика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Загорелся частный дом. До прибытия сотрудников МЧС России пять человек самостоятельно вышли на улицу, они не пострадали. В половине дома проживала многодетная семья. Отец успел вывести мать и 7-летнюю дочь, но из-за сильного задымления спасти 12-летнего сына не смог», — сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС России.

Там отметили, что в дом был оснащен пожарным извещателем. Но из-за ремонта проводки его отключили. Сейчас причина возгорания устанавливается.

Дом полностью сгорел
Дом полностью сгорел
Фото:

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В селе Филимоново (Челябинская область) в ночь на 24 февраля пожар унес жизнь 12-летнего мальчика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России. «Загорелся частный дом. До прибытия сотрудников МЧС России пять человек самостоятельно вышли на улицу, они не пострадали. В половине дома проживала многодетная семья. Отец успел вывести мать и 7-летнюю дочь, но из-за сильного задымления спасти 12-летнего сына не смог», — сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС России. Там отметили, что в дом был оснащен пожарным извещателем. Но из-за ремонта проводки его отключили. Сейчас причина возгорания устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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