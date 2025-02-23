23 февраля 2025

Мэрия Челябинска ждет большого снегопада

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На предстоящей неделе синоптики пообещали обильные снегопады
На предстоящей неделе синоптики пообещали обильные снегопады Фото:

Мэр Челябинска Алексей Лошкин дал поручения всем подрядчикам и главам районов обратить особое внимание на уборку снега из-за предстоящих снегопадов. Об этом передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания в мэрии.

«Все подходы к объектам социальной инфраструктуры должны быть прочищены и отработаны. Прошу глав районов не отставать от уборки, прежде всего — обеспечить подходы к школам, поликлиникам, детским садам», — отметил Лошкин.

Как уточнил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, на предстоящей неделе ожидаются обильные снегопады. Подрядные организации уже сориентированы на тщательную уборку улиц и тротуаров.

Синоптики предупреждали о снегопадах, которые накроют регион с 23 февраля по 2 марта. Дорожники уже выступили с экстренным предупреждением к водителям в южной части области, откуда идут снежные метели.

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Мэр Челябинска Алексей Лошкин дал поручения всем подрядчикам и главам районов обратить особое внимание на уборку снега из-за предстоящих снегопадов. Об этом передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания в мэрии. «Все подходы к объектам социальной инфраструктуры должны быть прочищены и отработаны. Прошу глав районов не отставать от уборки, прежде всего — обеспечить подходы к школам, поликлиникам, детским садам», — отметил Лошкин. Как уточнил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, на предстоящей неделе ожидаются обильные снегопады. Подрядные организации уже сориентированы на тщательную уборку улиц и тротуаров. Синоптики предупреждали о снегопадах, которые накроют регион с 23 февраля по 2 марта. Дорожники уже выступили с экстренным предупреждением к водителям в южной части области, откуда идут снежные метели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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