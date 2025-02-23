23 февраля 2025

В Челябинске осудили адвоката Олега Косенко, защищавшего фигуранта дела в ПФР

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд признал Олега Косенко виновным в мошенничестве
Суд признал Олега Косенко виновным в мошенничестве Фото:

Советский райсуд Челябинска 24 февраля вынес приговор адвокату Олегу Косенко, защищавшего фигуранта уголовных дел в региональном отделении ПФР Александра Орехова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, ему назначено пять с половиной лет условного лишения свободы.

«Суд приговорил признать Косенко виновным в мошенничестве. Ему назначено пять с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также ему назначен 500-тысячный штраф», — сообщили в суде.

URA.RU пыталось связаться с адвокатом Косенко, Анастасией Татарченко. На звонок она не ответила.

Уголовное дело в отношении Косенко родилось после осуждения Орехова. Из-за решетки он обвинил адвоката в мошенничестве. По его словам, юрист уверил его, что за деньги сможет решить вопрос с назначением условного наказания. Вопреки ожиданиям Орехову назначили реальный срок с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

После задержания Косенко за него вступились коллеги. Его вызвалось защищать сразу 25 адвокатов. Они были уверенны, что мужчину оговорили.

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Советский райсуд Челябинска 24 февраля вынес приговор адвокату Олегу Косенко, защищавшего фигуранта уголовных дел в региональном отделении ПФР Александра Орехова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, ему назначено пять с половиной лет условного лишения свободы. «Суд приговорил признать Косенко виновным в мошенничестве. Ему назначено пять с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также ему назначен 500-тысячный штраф», — сообщили в суде. URA.RU пыталось связаться с адвокатом Косенко, Анастасией Татарченко. На звонок она не ответила. Уголовное дело в отношении Косенко родилось после осуждения Орехова. Из-за решетки он обвинил адвоката в мошенничестве. По его словам, юрист уверил его, что за деньги сможет решить вопрос с назначением условного наказания. Вопреки ожиданиям Орехову назначили реальный срок с отбыванием наказания в колонии строгого режима. После задержания Косенко за него вступились коллеги. Его вызвалось защищать сразу 25 адвокатов. Они были уверенны, что мужчину оговорили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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