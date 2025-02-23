Советский райсуд Челябинска 24 февраля вынес приговор адвокату Олегу Косенко, защищавшего фигуранта уголовных дел в региональном отделении ПФР Александра Орехова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, ему назначено пять с половиной лет условного лишения свободы.
«Суд приговорил признать Косенко виновным в мошенничестве. Ему назначено пять с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также ему назначен 500-тысячный штраф», — сообщили в суде.
URA.RU пыталось связаться с адвокатом Косенко, Анастасией Татарченко. На звонок она не ответила.
Уголовное дело в отношении Косенко родилось после осуждения Орехова. Из-за решетки он обвинил адвоката в мошенничестве. По его словам, юрист уверил его, что за деньги сможет решить вопрос с назначением условного наказания. Вопреки ожиданиям Орехову назначили реальный срок с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
После задержания Косенко за него вступились коллеги. Его вызвалось защищать сразу 25 адвокатов. Они были уверенны, что мужчину оговорили.
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