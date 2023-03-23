В Челябинске задержали адвоката, защищавшего фигуранта уголовных дел в ПФР

Адвоката Олега Косенко задержали прямо на улице Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском Пенсионном фонде России

В Челябинске сотрудники УФСБ 24 марта задержали адвоката Олега Косенко, представлявшего интересы замначальника регионального отделения пенсионного фонда Александра Орехова. О задержании URA.RU сообщил источник в адвокатской среде.

«Орехов остался недоволен работой Косенко. По его мнению, адвокат провалил дело. Желая вернуть сумму выплаченного адвокату гонорара в миллион рублей, Орехов написал на него заявление. Косенко задержали прямо на улице, примерно, в 13:30», — сообщил источник.

По данным URA.RU, Орехов также написал заявление на своего сына. По словам инсайдера, изначально Орехов был доволен приговором. Он даже подписал письменное обязательство, что не будет обжаловать решение суда. Однако теперь его мнение поменялось. Он сообщил, что его сын с адвокатом украли у него миллион рублей на уголовном деле, так как ему обещали условный срок. В порядке статьи 91 УПК Косенко задержан.

URA.RU пыталось связаться с Косенко. Его телефон находится вне зоны доступа. Расследование по заявлению Орехова ведет второй следственный отдел СУ СКР по региону. В пресс-службе СКР не звонок URA.RU не ответили.

Орехов проходил фигурантом уголовного дела по взяткам в региональном отделении ПФР. По версии следствия, на протяжении нескольких лет он вместе с управляющим отделением ПФР области Виктором Чернобровиным и начальником АХЧ отделения Рудольфом Зайцевым получал взятки от охранной организации за заключение контрактов по охране зданий фонда.

В октябре 2022 года Орехова приговорили к четырем годам колонии. По делу Зайцева и Чернобровина пока идет судебный процесс. Зайцев находится под домашним арестом. Процесс временно приостановлен из-за болезни Чернобровина.